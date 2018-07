Un empat sense gols per començar l'estiu

Hi havia expectació entre l´afició per veure les evolucions del nou Girona d´Eusebio Sacristán, l´escollit per agafar el relleu de Pablo Machín. A l´hora de la veritat però, com en tot partit de pretemporada, ben poques conclusions es van poder veure i treure d´un matx en què els gironins, lògicament, van notar la càrrega de treball acumulada a les cames. El Girona 2018-19 va aixecar el teló ahir amb un empat sense gols en el primer partit amistós de l´estiu. L´era post-Machín es presenta, de moment, amb força incògnites. Primer de tot perquè a 22 de juliol encara no hi ha hagut cap fitxatge i això, es vulgui o no, genera certa incertesa entre la massa social. De fet, ahir sobre la gespa del County Ground de Leyland les úniques cares noves del primer onze titular de l´estiu van ser les dels jugadors del Peralada Marc Vito, Andzouana, Soni i Porro i de Sebas Coris, retornat de la cessió a l´Osasuna.

El que sí que va quedar clar en la cita d´ahir a terres britàniques és que Eusebio pensa, de moment, complir la seva paraula i mantenir el sistema amb tres centrals i dos carrilers que tants èxits ha donat al club els últims anys. El primer onze del tècnic castellà va seguir fidelment l´esquema franquícia de Machín amb tres centrals (Alcalà, Bernardo i Muniesa), dos carrilers (Coris i Andzouana), dos pivots (Pere Pons i Timor) amb Borja García i Porro més avançats rere el davanter centre de referència, Soni. D´entretinguda ho va ser un bon tros la primera part. Els jugadors del Bolton, més rodats i amb uns quants partits més a l´esquena, van gaudir de més arribades i més clares. Wildschut va disposar de la primera acció amb un cop de cap clar, entrant per la banda esquerra, que va anar als núvols. La rèplica gironina va anar a càrrec d´un Pere Pons que, incorporat a l´atac, va rematar forçat a l´exterior de la xarxa. Donaldson era el jugador més actiu dels locals, que gaudirien de més ocasions. La més clara va ser un llançament de penal -comès per Bernardo a Donaldson- que Marc Vito, aturaria. El jove porter barceloní es va mostrar molt segur durant la primera part. Després del setge anglès, el Girona reaccionaria i gaudiria d´un parell d´aproximacions. La primera va ser un xut des de fora de l´àrea de Soni que va fer lluir Alnwick. El porter anglès tornaria a evitar el gol del Girona després d´estirar-se de valent per desviar a córner un cop de cap de Borja García.

Els gols no arribaven i en canvi, el que sí que veia Eusebio era com els seus homes anaven caient com mosques. En menys de 35 minuts, Sebas Coris i Pedro Porro van demanar el canvi per problemes físics. Al seu lloc van entrar Portu i Aday.

A la represa, Eusebio, com era previsible, va canviar pràcticament tot l´equip. Només van repetir Bernardo i Aday i Portu, que havien entrat a mitja primera part. Va ser el torn de veure Iraizoz, Planas, Juanpe, Montes, Alcaraz, Aleix Garcia, Granell i Lozano. Els canvis van permetre veure les variants d´Eusebio, sobretot al migdel cap. Si a la primera part, Timor i Pons havien format un doble pivot, a la represa, Alcaraz va fer de migcentre amb Granell i Aleix Garcia intercanviant posicions a l´interior. Tot i tenir més possessió de la pilota, ofensivament el Girona no va tenir cap arribada clara a la porteria rival fins a cinc minuts del final, quan Alnwick va resoldre un u contra u davant Portu. Una acció que evitava que més d´un s´adormís a la graderia. En els darrers minuts es va animar la cosa i en un ràpid contracop Le Fondre va estar a punt de batre un Iraizoz un pèl fora de la seva posició. El seu xut, però, es va estavellar al pal dret.

I els fitxatges?

Sense cap cara nova sobre la gespa, llevat dels jugadors del Peralada, Eusebio Sacristán va ser qüestionat al final del partit sobre les incorporacions que han d´arribar. «Anirem veient les necessitats que té l´equip. Ho estem valorant. Aquests partits ens serveixen per veure les necessitats que podem tenir», deia Eusebio. El tècnic de La Seca recorda que la direcció esportiva encapçalada per Quique Cárcel «no s´atura». «Està treballant contínuament en possibilitats d´incorporacions. A mesura que anem veient més clares les necessitats més grans que tenim, es començarà a actuar».

Eusebio va restar importància al fet que Stuani i Mojica, amb més vacances per haver estat al Mundial s´incorporin més tard. «No afectarà. Hi ha molts equips en aquesta situació».