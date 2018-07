El Girona rebrà el Madrid en la segona jornada de lliga

El Girona començarà la seva segona temporada rebent el Valladolid a Montilivi el cap de setmana del 18 i 19 d'agost i l'acabarà visitant Vitòria per enfrontar-se a l'Alabès en la trenta-vuitena jornada (19 de maig). L'ara equip d'Eusebio Sacristán començarà la seva segona temporada a Primera Divisió amb dos partits consecutius a Montilivi, el primer contra el Valladolid (18/19 d'agost) i el segon davant el Madrid (25/26), mentre que no jugarà a fora fins a la tercera jornada en què visitarà el Vila-real.

En la cinquena jornada (22/23 de setembre), el Girona visitarà el Camp Nou mentre que els blaugrana jugaran a Montilivi el cap de setmana del 26 i 27 de gener (jornada 21). El Madrid-Girona serà en la jornada 25 (16/17 de febrer). En la setzena jornada, 15/16 de desembre, arribarà el retrobament amb Pablo Machín mentre que el tècnic de Sòria tornarà a Montilivi en la jornada 35 (27/28 de maig.

Per primer cop en la història del futbol espanyol, el calendari de Primera Divisió és asimètric i, per tant, l'ordre dels partits de la segona volta no serà igual que els de la primera. La lliga començarà el cap de setmana del 18 i 19 d'agost, s'acabarà el 19 de maig i la final de Copa serà el 25 del mateix mes de maig.

Per altra banda, les dates dels dos clàssics entre Barça i Madrid que seran el 28 d'octubre al Camp Nou (jornada 10) i el 3 de març al Bernabéu (jornada 26).

