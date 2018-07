Per començar, un divendres

El partit inaugural. «Contents per inaugurar la temporada 18/19 de la lliga a Montilivi! Que s'ompli l'estadi per aconseguir la primera victòria del Girona!», escrivia ahir a twitter des de l'Índia el capità del Girona, Àlex Granell, després de saber que seran els protagonistes del partit que aixecarà el teló de la temporada a Primera Divisió. La Liga va confirmar ahir que el Girona-Valladolid es jugarà el divendres 17 d'agost, a un quart de nou del vespre. Jugar en dies fora del cap de setmana, dissabte i diumenge, mai sol agradar als clubs però, posats a pensar en positiu, per als aficionats sempre és millor un divendres al vespre que els dilluns i, a sobre, entre els dos horaris del divendres 17 d'agost és millor el del Girona-Valladolid (20.15) que no pas el del Betis-Llevant (22.15). Un horari, jugar a un quart d'onze de la nit, que té números de caure en el Girona- Madrid de la segona jornada. Per a la primera, La Liga ha col·locat tant el Barça com el Madrid a un quart d'onze en la primera jornada, els blaugrana el dissabte contra l'Alabès i el Madrid el diumenge davant el Getafe, i no tindria res d'estrany que, de cara a la segona jornada, La Liga mantingués els dos grans en aquest horari de prime time televisiu que als estius és més tard que durant la resta de la temporada. En la segona jornada de Lliga, el Madrid visita Montilivi i el Barça juga al camp del Valladolid.

Omplir Montilivi sempre és més complicat en els partits entre setmana, però, la temporada passada, en el primer curs del club a Primera Divisió, l'afició del Girona va respondre bé amb només dues assistències més baixes: la del partit de Copa contra el Llevant (6.446 espectadors) i la d'un dimarts gèlid de febrer en què l'equip de Pablo Machín va derrotar el Celta amb un gol de Portu (1-0) en un Montilvi on hi havia el llavors seleccionador espanyol, Julen Lopetegui, però només 6.392 espectadors.

El primer partit que, la temporada passada, el Girona va jugar com a local en Lliga va ser precisament contra la Reial Societat que entrenava Eusebio Sacristán. Els bascos es varen avançar molt aviat, gran definició de Willian Jose davant de Bounou, però un cop de cap d'Stuani a la segona meitat va permetre al Girona sumar un punt davant 10.143 espectadors contra una Reial Societat que aquell dia va jugar molt bé a futbol amb jugadors com Odriozola, Oyarzabal o Januzaj entre d'altres. En divendres, el Girona també va aconseguir bones victòries a Montilivi, 3-0 contra el Leganès i 2-0 amb el Deportivo voltant els 10.000 espectadors en els dos casos, i també va perdre davant el Betis ja el mes d'abril amb 11.282 en un partit que es va decidir amb un gol del jove Loren després d'una gran jugada de Joaquín i molt protagonisme arbitral. La derrota més dura, però va arribar en dilluns, amb la remuntada de l'Alabès a Montilivi (2-3).