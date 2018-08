El Valladolid traspassa l'exporter del Girona Isaac Becerra al Nàstic de Tarragona

El porter del Valladolid Isaac Becerra va ser traspassat ahir al Nàstic de Tarragona amb el qual ha signat un contracte per tres temporades. L´exporter del Girona ja no es va entrenar ahir, amb permís per negociar la seva desvinculació del club castellà i al vespre es va fer oficial el fitxatge. Als seus 30 anys, a Becerra se li tornen a tancar les portes de Primera. El colomenc va assolir l´ascens el curs passat a la màxima categoria però va ser suplent tot el curs de Masip. El Valladolid és a punt de concretar el fitxatge de Cuéllar (Leganés) la qual cosa ha fet que s´hagués de buscar una sortida. Avui mateix, Becerra s´incorporarà a l´stage que fa el Nàstic a la Vall d´en Bas.