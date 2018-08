El Sabadell de Migue, Felipe i Ángel, cinquè test de pretemporada

La pretemporada no s'atura. Pendents encara de concretar un darrer amistós per al cap de setmana que ve, el nou Girona 2018-19 disputa aquest vespre a Sabadell el seu cinquè partit de preparació, el primer a terres catalanes. Ho fa després d'haver recuperat les sensacions a l'Índia gràcies a dues plàcides golejades contra el Melbourne City (6-0) i el Kerala Blasters (0-5). Aquests dos resultats han anat de meravella per a una plantilla que s'havia quedat a zero en els primers tests d'estiu a Anglaterra. L'empat contra el Bolton Wnaderers (0-0) i sobretot la derrota contra l'Oldham Athletic (0-1) va generar algun dubte entre un afició que veu com encara no es pot il·lusionar amb cap cara nova. Així doncs, el Girona s'estrena aquest vespre (20:00, Esport3) a prop de casa, Sabadell, contra un rival de Segona B ple de vells coneguts.

Amb 14 temporades a Primera, el Sabadell és encara el tercer equip català amb millor palmarès històric a la Lliga. Tanmateix, els vallesans no trepitgen la màxima categoria des de fa 31 anys i enguany encetaran la quarta temporada consecutiva a Segona B on van caure el 2015. Sota la batuta del valencià Toni Seligrat i amb l'empresari Esteve Calzada a la propietat endreçant l'àrea institucional, el Sabadell intenta tornar a ser un aspirant a l'ascens a la categoria de plata. Aquesta temporada comptarà de nou amb tres noms molt familiars per a l'afició del Girona, Ángel Martínez, Migue González i Felipe Sanchón. Aquests dos últims formen part la història del club i viuen a cent quilòmetres de distància com els seus excompanys i la seva antiga afició gaudeixen de la Primera . Migue va ser l'autor del gol que va suposar el retorn a Segona A el 2008 i continua sent el jugador amb més partits a la Lliga (Primera+Segona A) amb 226 (més 27 de Segona B). De la seva banda, Felipe Sanchón també és història viva del club. El de Sant Boi acumula 187 partits de blanc-i-vermell i va viure sobre el terreny de joc l'ascens a la màxima categoria el juny del 2017. Per últim, Ángel va defensar la samarreta del Girona 37 partits el curs 2010-11 amb Raül Agné a la banqueta.

El Tottenham, dissabte, i el Reus, dimecres, són els altres dos rivals confirmats a l'espera que la direcció esportiva trobi un tercer equip per disputar un darrer amistós el cap de setmana que ve.