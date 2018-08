Douglas Luiz tornarà a jugar al Girona cedit pel City

Douglas Luiz, com Aleix Garcia, repetirà cessió al Girona per segona temporada seguida o almenys això asseguren des del Brasil. El mitjà Extra afirma avui que després de veure com no podia tenir fitxa amb el City, en haver-se-li denegat el permís de treball, el futur immediat del migcampista ja està aclarit: tornarà a Montilivi. Tot i això, faltaria que el City i el Girona ho comuniquin de manera oficial.

S'havia especulat sobre l'interès de clubs portuguesos com el Porto i el Benfica, però en no concretar-se el seu destí serà de nou Girona. El curs passat amb prou feines va comptar per Machín però ara li han fet veure que amb Eusebio comença de zero i té una nova oportunitat per explotar. Douglas, de 20 anys, va fer la pretemporada amb el City als EUA. Guardiola el volia però li van denegar des de la federació el permís de treball i ha hagut de buscar-se equip. El City en va pagar uns 14 milions al Vasco l'estiu passat, considerant-lo un dels talents més prometedors del futbol brasiler.