Un derbi amb el cap a Miami

Coses del futbol. A les portes de tot un Barça-Girona al Camp Nou, s´ha parlat més del Girona-Barça de la segona volta que no pas del més immediat. De les 5.000 localitats gratuïtes (amb viatge inclós) que el club de Montilivi havia posat a disposició dels seus abonats, només se n´han repartit 1.200 (i sort que l´equip ve de guanyar dos partits seguits), i entre l´afició es percep un cert descontentament. Sí, diumenge hi ha derbi, però el cap és a Miami, l´escenari on els dos clubs protagonistes i LaLiga volen portar el duel previst per al proper 26 de gener. De moment, tot segueix a l´aire. Tebas manté el seu pols amb Rubiales (Federació) i Aganzo (AFE) sense treure´n l´aigua clara. I, mentrestant, el seguidor està més preocupat per saber on haurà de veure el duel de la segona volta que per com anirà el de la primera.

Quim Alegret, president de la Federació de Penyes del Girona, ratifica aquesta sensació, estesa entre els seguidors, amb una barreja de malestar i resignació. Ho exemplifica de manera ben senzilla: «Tothom qui m´atura pel carrer no em pregunta per com anirà el derbi de diumenge, ho fa per interessar-se per on jugarem el de la segona volta». «Què, anirem a Miami?» és avui per avui la pregunta del milió. Tot plegat ha provocat que només 1.200 abonats hagin agafat entrades gratuïtes per anar al Camp Nou, una de les mesures compensatòries que ha previst el Girona en cas que sí que hi hagi derbi als EUA.

Alegret considera que «ha faltat pedagogia i més explicacions per part del club», però de la mateixa manera afirma que les compensacions que s´han pogut aconseguir per als abonats, gràcies a la pressió d´Aficiones Unidas, «són bones». Els socis del Sevilla, per exemple, també tenien inclós al seu carnet el partit de Supercopa contra el Barça, que, finalment, es va jugar a partit únic a Tànger. «Allà només els han indemnitzat amb una rebaixa de 15 euros en l´abonament de l´any que ve o amb un descompte en productes de marxandatge», explica Quim Alegret, que ha estat en contacte amb els penyistes del conjunt andalús. Ara el temor és que la solució a l´embolic es vagi dilatant en el temps. De fet, la Federació té temps fins al 5 de gener per respondre, perquè per demanar la disputa d´un partit entre dos clubs d´un mateix país a l´estranger n´hi ha prou amb avisar la Federació corresponent 21 dies abans de la data determinada.

Sobre el derbi, Alegret considera que «tenim poques possibilitats de treure res del Camp Nou, però ara estem en un moment d´acumulació de partits i potser ells es decideixen a fer rotacions i n´enganxem algun de distret». El seu homòleg a les penyes del Barça de Girona sud, Quim Vall-llosera, habitual també a Montilivi, diu que els d´Eusebio han guanyat els dos últims partits «amb els arguments de la temporada passada, la pilota aturada i el contraatac», i considera que aquest plantejament «pot fer mal al Barça». La col·laboració entre les penyes de tots dos equips és molt positiva, i per diumenge han organitzat, abans del derbi, un homenatge a tots els exjugadors que tenen passat compartit al Barça i al Girona. L´acte es farà a les 7 de la tarda a la llotja del Palau Blaugrana, i hi seran presents els presidents dels dos clubs, Josep Maria Bartomeu i Delfí Geli (aquest darrer, com un dels protagonistes de l´homenatge).

Mentrestant, la pugna entre Tebas i la resta d´organismes del futbol segueix. Ahir la reunió entre l´LFP i l´AFE no va aportar res de nou. Mentre Tebas insistia que el Girona-Barça es faria a Miami «perquè no hi ha motius per denegar el permís», David Aganzo, representant dels futbolistes, lamentava que no tenen «informació» i que ara mateix «no podem anar a Miami», sense descartar, fins i tot, una possible vaga. Aganzo va xifrar en un 20% les opcions de veure el derbi de la segona volta a Amèrica.

També van parlar del derbi de la segona volta Granell i Borja Garcia ahir en el media day organitzat pel Girona. «Si acaba passant, estic convençut que serà perquè totes les parts ho volen i hi estan a favor», va dir Granell, tot i que va admetre que «a mi el que més em preocupa és que es cuidi el soci del Girona i vull que, si acaba passant, el soci estigui molt ben compensat, perquè se li treu un partit especial». Borja va apuntar que «a mi m´agradaria que el partit es jugués a Montilivi, perquè crec que tindríem més opcions que no pas jugant fora del nostre camp».