Menys de 1.300 abonats veuran de franc el derbi de demà al Camp Nou

Passen els dies i cada cop queda més clar que l'afició del Girona, en general, no està gens a favor que el derbi de la segona volta es traslladi de Montilivi al Hard Rock de Miami. Perquè algunes penyes ja han emès alguns comunicats oficials expressant el seu desacord; o perquè el dilluns passat, coincidint amb el duel amb el Celta a l'estadi, bona part dels espectadors van cridar consignes contra La Lliga i el seu president, Javier Tebas. L'última mostra arribava ahir mateix, quan el club explicava que, de les 5.000 entrades gratuïtes que havia posat a disposició dels seus abonats per al derbi de demà al Camp Nou, se n'havien acabat adjudicant poc menys de 1.300. Una xifra molt baixa que no compleix, ni de bon tros, les expectatives que havia presumit l'entitat.

El Girona va obrir el període de sol·licituds la setmana passada i, tot i anar-lo allargant més del que estava inicialment previst, finalment s'ha tancat amb uns números que queden lluny de les previsions inicials. Dels més de 9.500 abonats que té el club, poc menys de 1.300 han acceptat una de les tres opcions compensatòries en cas que el Girona-Barça s'acabi jugant als Estats Units. Abans que anar de franc al Camp Nou i rebre el 20 per cent de l'abonament, prefereixen les altres alternatives: o gaudir del 40 per cent del retorn o viatjar a Miami sense pagar (sempre que no es faci nit allà). Però encara hi ha més, perquè només s'han venut una desena de les 174 entrades que el club posava a la venda per ser a l'estadi blaugrana. No anar-hi, pagar pel seu compte o trobar un carnet, han estat altres camins que l'aficionat ha triat.