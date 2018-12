Granell jugarà al carril esquerre

Eusebio aposta per l'experiència. Granell ocuparà el carril esquerre del Girona FC per suplir l'allau de baixes que hi ha en aquesta posició. Valery (Peralada-Girona B) començarà des de la banqueta. També ho farà Patrick Roberts mentre que Portu, que tornava a la convocatòria després de la lesió, començarà el matx des de la banqueta. Aquest és l'onze que presenta avui Eusebio contra l'Atlètic de Madrid: Bono, Pedro Porro, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Granell, Pere Pons, Borja García, Aleix García, Roberts i Stuani





I aquesta és l'alineació de l'Atlètic de Madrid: