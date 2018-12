Entre el premi i les rotacions

El Girona té aquest vespre una oportunitat d'or per continuar creixent com a club i escriure una nova i il·lusionant pàgina a la seva història. El conjunt gironí rep l'Alabès a l'estadi amb un lloc als vuitens de final de la Copa del Rei en joc. Una eliminatòria on l'equip no ha arribat mai des que la competició té aquesta denominació. És per això que Eusebio i el vestidor, ambiciosos al màxim, tenen ganes de fer valer el 2-2 de l'anada i superar ronda. Ara bé, la situació mèdica de l'equip, amb cinc lesionats (Bounou, Planas, Muniesa, Aday i Mojica) i el fet de tenir una plantilla molt curta d'efectius, també fa que Eusebio miri de reüll el partit de dilluns a Bilbao contra l'Athletic. És per això que el tècnic donarà descans avui a tres jugadors imprescindibles al seu esquema com Porro, Pons i Stuani. A més a més, tal com ja va fer a l'anada, ha recorregut al Peralada per completar la llista. Els joves citats per al partit són el porter José Aurelio Suárez, Èric Montes, Valery Fernández, Yhoan Andzouana i Kevin Soni i, segur que, pel cap baix, un parell seran titulars avui.

Eusebio vol oxigenar la plantilla i per això la idea que té al cap és la d'intentar no carregar amb 270 minuts cap jugador aquesta setmana. Així, avui serà el torn d'homes com Pedro Alcalá, Choco Lozano o Seydou Doumbia, entre d'altres. A més a més, el tècnic va confirmar ahir que l'encarregat de defensar la porteria serà Gorka Iraizoz. En aquest sentit, el de La Seca va revelar que Bounou pateix una «petita lesió muscular a l'adductor» i no el va descartar per jugar dilluns a San Mamés. Valery, que estrenarà renovació, i Andzouana tenen el lloc assegurat als carrils mentre que Ramalho i Juanpe acompanyaran Alcalá a l'eix. Tot i això, no seria descartable tampoc l'opció que Montes fos un dels tres centrals i Juanpe o Ramalho descansessin. Al mig del camp, està assegurat el retorn de Douglas Luiz després de la lesió que va patir precisament al partit d'anada a Mendizorrotza. El company del brasiler al pivot no està tan clar i sortirà d'entre Montes, Aleix Garcia i Granell. Més definida està la cosa a dalt, on Lozano, Portu i Doumbia haurien de ser el trident ofensiu aquest vespre.

El Girona es trobarà aquest vespre un senyor rival que està signant una temporada excel·lent lluitant amb els grans de la Lliga a la part alta de la taula. Els bascos compten amb una plantilla molt més llarga que els gironins i, en aquest sentit, Abelardo Fernández ha desplaçat tots els jugadors disponibles (23) a terres catalanes. El fet que dissabte a la una s'enfrontin a l'Atlètic al Metropolitano farà que l'expedició viatgi directament de Girona a Madrid sense tornar al País Basc. L'asturià només té la baixa del central Ely per lesió. L'exdavanter blanc-i-vermell Rubén Sobrino té tots els números de ser titular mentre que l'altre exgironí de l'Alabès, Manu García, podria començar a la banqueta.

Superar l'Alabès suposaria per al Girona carregar de partits al màxim el calendari durant el gener. Tanmateix també obre la porta a un il·lusionant enfrontament segons el que dictamini el sorteig, que serà pur. Així, si Barça, Madrid o Atlètic superen les seves eliminatòries podrien ser rivals del Girona en cas que avui es classifiqui també. Seria la primera vegada que l'equip arriba als vuitens de la Copa del Rei. El curs 2013-14, el Girona va eliminar el Ponferradina i l'Alabès però va caure a setzens contra el Getafe. Els setzens també van ser la barrera el 2004-05 quan l'Osasuna va parar els peus a un Girona que s'havia desfet de l'Alacant i el Vila-real. A l'antiga Copa del Generalísimo, el Girona va arribar a vuitens un cop (1948-49) però el Barça a partit únic va eliminar-los 9-0 mentre que el 1935-36, el Betis va ser el botxí a la Copa d'Espanya també a vuitens (1-2 a Vistalegre i 3-2 a Sevilla)