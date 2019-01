Un gol de videoteca, la cinquena groga i l´esperada renovació de Cristhian Stuani

«No cal ser un visionari per tenir clar que Stuani és molt important per al Girona. Ens aporta molt amb els seus gols i en altres facetes. És bàsic renovar-lo». L'argument d'ahir de Pere Pons el subscriuen tots els seus companys i la immensa majoria dels aficionats del Girona. El davanter uruguaià és la gran referència ofensiva dels gironins i ahir, tot i que l'equip va encadenar una nova jornada sense guanyar, va tenir un paper molt destacat amb la impressionant xilena que va obrir el marcador (1-0, en el minut 11) i intentant fins al final buscar un segon gol que no va arribar. «Hem fet una bona primera part, però no hem sabut tancar el partit», va dir Stuani després del partit davant l'Alabès, que «està fent una gran temporada i hem de veure el mèrit d'empatar contra ells en un partit difícil». És ben fàcil arribar a un consens general que Stuani és bon rematador de cap, un notable golejador i un davanter amb ofici per lluitar contra les defenses contràries. Però ahir, l'uruguaià va demostrar que també sap inventar-se gols i oferir detalls de molta qualitat. Era el minut 11 de partit. Centrada de Pedro Porro cap a un Stuani que, dins de l'àrea, aguantant la pressió del central de l'Alabès, aixeca la pilota i al segon toc envia la pilota al fons de la porteria de Pacheco amb una preciosa vaselina. Un gol per guardar a la videoteca.

La segona part d'ahir serà de menys bon record per a Stuani. Primer perquè el Girona no va acabar guanyant; i, segon, perquè va veure una targeta groga per deixar-se caure dins l'àrea. L'àrbitre no va veure penal ni des del VAR el van avisar que s'equivocava quan va ensenyar al davanter uruguaià una groga que no el deixarà jugar diumenge vinent al camp del Betis, perquè és la cinquena que veu aquesta temporada. Això sí, la sanció per al partit farà que, més que probablement, Stuani jugui dimecres al Wanda Metropolitano en la tornada dels vuitens de final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid.

Pocs minuts després de la groga a Stuani, Portu va caure dins de l'àrea de Pacheco. En un primer moment, Sánchez Martínez va deixar seguir, però després el partit es va aturar uns moments perquè el VAR va revisar la jugada. Res, no va fer falta que l'àrbitre anés a mirar la jugada. Des de la sala del videoarbitratge van dir al col·legiat murcià que no era penal. Ahir, al VAR hi havia Cordero Vega, que també es va fer càrrec de mirar les pantalles en l'Athletic-Girona de San Mamés, on aquell dia no va intervenir en el polèmic penal a Muniain.