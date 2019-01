«Desitgem passar a quarts»

«Viatgem a Madrid amb la intenció de gaudir de la Copa, estem il·lusionats i convençuts que ho donarem tot per passar l'eliminatòria. A l'anada vam fer les coses bé, això ens ha donat la possibilitat d'anar al Wanda i tenir possibilitats. Les esgotarem totes, perquè volem passar», valorava Eusebio Sacristán, que ha mantingut el tarannà del Girona contra el conjunt matalasser amb la seva arribada. Si l'any passat els de Simeone van ser incapaços de derrotar l'equip de Pablo Machín, amb dos empats (2-2 a Montilivi i 1-1 al Wanda Metropolitano), aquest curs tampoc han pogut tombar els futbolistes del val·lisoletà (dos 1-1 a Montilivi). «Ens reforça la resposta de l'equip, perquè sempre hem tingut opcions de guanyar l'Atlètic. Tenim arguments suficients però haurem de continuar a un alt nivell. Fins i tot diria que millor, si volem gaudir de més possibilitats per aconseguir un bon resultat i obtenir l'alegria de la classificació».

Els vuitens de final, que fa 70 anys que el Girona no jugava, són el sostre blanc-i-vermell a la competició. Arribar als quarts, doncs, seria tota una fita: «Hi posarem el millor de nosaltres i, si podem passar de ronda, serà una cosa molt gran». Tenint en compte que diumenge hi ha un partit prioritari contra el Betis, Eusebio gestionarà els recursos de la millor manera possible. «A mesura que han anat passant els dies, hem recuperat jugadors. Ara en tenim més en bones condicions físiques que no pas fa unes setmanes, i podrem tractar millor la força del grup. Intentarem mantenir la presència del bloc principal però hem de tenir molt present el partit del Benito Villamarín». Stuani, sancionat a la Lliga, apunta a la titularitat a la Copa. «Que no pugui jugar diumenge, ens fa saber que el seu desgast no el condicionarà. Però també hem de pensar que, si Stuani no juga, un company ho farà en el seu lloc; i potser és millor que ho faci havent jugat certs minuts. Ja ho veurem», va confessar Eusebio, que no va convocar Juanpe, que també és dubte per a la Lliga. «Té alguna molèstia i considerem que si descansa tindrà més opcions d'arribar a temps».

Quina serà la clau per mantenir la Copa amb vida? «Volem posar l'Atlètic en dificultats i incomodar el seu joc, a Montilivi ja vam ser capaços de desgastar-los tenint la pilota. I cada vegada que vam poder generar contraatacs, els vam crear problemes. Aquest esperit l'hem de mantenir i, si es donen aquestes condicions de partit, estarem a prop de vèncer», va relatar Eusebio, conscient de la dificultat del repte. «Tindrem al davant un grandíssim equip, no el descobrirem avui. Però nosaltres ens hem guanyat ser a vuitens, i esperem mantenir el mateix to».



Simeone, optimista

«El Girona és un equip que sempre ha competit de meravella contra nosaltres, en el seu moment amb Machín i ara amb Eusebio, i sempre ha mostrat una mateixa línia de joc. És un equip que té molta velocitat de mig camp cap endavant i que arriba amb molta gent dins de l'àrea», va desgranar Simeone, que, com no pot ser de cap altra manera, no llançarà l'eliminatòria: «Lluitarem per passar, perquè ens volem mantenir vius. No m'allunyo del partit contra el Girona. De tota la resta, no en faig cas perquè no depèn de mi. L'única cosa que depèn de mi és veure la realitat i la nostra realitat és el Girona». Simeone va estar més temps parlant de possibles fitxatges durant el mercat d'hivern que del partit contra els blanc-i-vermells. Especialment, del possible interès sobre Álvaro Morata. «No puc opinar dels jugadors que no formen part de la meva plantilla, parlaria malament de mi. Únicament ens centrem en la gent que hi ha i en els que jugaran per donar-nos solucions contra el Girona».

Un d'ells és l'autor del gol del partit d'anada, Antoine Griezmann. «El gol és un do natural, un el té en major o menor quantitat. Hi ha especialistes en aquesta posició: al Barça hi ha Messi i Suárez i a l'Atlètic, Griezmann. Són jugadors amb el do natural del gol i necessitem generar situacions perquè els Lemar, Correa, Vitolo o Kalinic apareguin més enllà de la segona línia, que també ens ajuda», va descriure, abans de valorar positivament la implantació del VAR: «Li fa un bé al futbol perquè imparteix molta més justícia de la que hi havia abans».