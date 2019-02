El Girona juvenil no troba l'encert i perd davant l'Europa, tocat per les baixes

El Girona juvenil continua sense tenir fortuna i ahir va demostrar-se en la derrota davant l'Europa (1-2). Minvats per nombroses baixes, l'equip d'Àlex Marsal no va poder traduir les ocasions al marcador i, per això, va acabar patint-ne les conseqüències. Un doblet de Bruno, amb un gol en cada part, va condemnar el conjunt local, que va disposar d'una oportunitat claríssima de Piany per superar el porter Èric just abans d'arribar al descans (min. 42). La pilota, però, va estabellar-se al pal. Resta va marcar a l'últim minut sense tenir temps per a més.

D'aquesta manera, els blanc-i-vermells encadenen la segona derrota consecuitva i se situen a la setena posició amb 31 punts. El proper rival serà el Saragossa.