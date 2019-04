Torna el Girona a Montilivi aquest diumenge, on no guanya un partit de lliga des de fa sis mesos, i una part de l'afició vol mostrar-li tot el seu suport per intentar que els tres punts es quedin a casa d'una vegada per totes. És per això que des del dimecres al vespre corre per xarxes socials una convocatòria per rebre els jugadors i cos tècnic. La gent està citada a les dotze del migdia, dues hores abans del matx amb el Sevilla.