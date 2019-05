El Metz de Balliu i Boulaya puja a la Ligue 1 francesa

El Metz jugarà la temporada vinent a la Ligue 1, la màxima categoria del futbol francès. Va aconseguir l'ascens matemàtic aquest passat cap de setmana després d'imposar-se al camp del Red Star. Un any després de baixar, l'equip que entrena Frédéric Antonetti té 11 punts d'avantatge respecte el Troyes quan només en queden 9 en joc. Al Metz hi juga Farid Boulaya (34 partits i 7 gols), amb un breu passat a Montilivi. També hi ha el gironí Ivan Balliu, que ha disputat 26 partits de lliga.