Bon nivell defensiu i efectivitat en atac

Com el dia del Sevilla. Diumenge passat a Montilivi vam veure novament un equip disposat a aconseguir la permanència a Primera Divisió. L'equip d'Eusebio Sacristán va realitzar el partit ideal, en què trencava dues ratxes molt negatives, sis mesos sense guanyar com a local i sis derrotes seguides quedaven enrere. Ara toca pensar en el futur immediat i aquest passa per fer un altre partit de nivell aquest migdia davant un rival que també necessita guanyar per continuar en el seu somni europeu. Les baixes de Marc Muniesa, sancionat, i Douglas Luiz, lesionat, obligaran l'entrenador a modificar un onze que ha de jugar amb la mateixa energia, intensitat, agressivitat i concentració que el dia del Sevilla. Davant el conjunt andalús, els gironins van modificar de manera contundent la imatge oferta en els darrers partits: lluny de jugar tancats al darrere i cedir la iniciativa al rival, vam veure uns futbolistes preparats per pressionar, condicionar i obligar un adversari que no va poder fer res per contrarestar el joc del Girona. L'equip de Caparrós, carregat de bons futbolistes, va quedar anul·lat davant un plantejament valent i decidit d'un Girona que va voler guanyar des de la primera jugada.

Seguretat defensiva més Portu-Stuani. El Girona va guanyar el darrer partit perquè va tornar a mostrar-se com un conjunt sòlid en defensa. La pressió alta quan la pilota estava situada a camp contrari i l'intens replegament quan el rival s'acostava a l'àrea de Yassine Bounou va donar bons resultats. Amb el dubte de si Eusebio tornarà a la defensa de quatre o bé sortirà amb tres centrals i dos carrilers, cal que Àlex Granell i Pere Pons puguin repetir el partit de la setmana passada a la zona de creació. Els gironins, igual que la resta dels seus companys, van buidar-se físicament per poder cobrir el màxim espai possible en una zona on és complicat trobar l'equilibri. En atac cal buscar de forma constant les passades cap a Borja García perquè pugui rebre entre línies. A les esquenes dels pivots defensius del Getafe és on es pot fer mal filtrant pilotes amb l'objectiu que el madrileny pugui encarar els defenses locals. Com sempre l'aportació ofensiva de la parella golejadora del Girona tornarà a ser vital: Portu ve de marcar en el darrer partit un gol decisiu i Stuani, que s'ha convertit en un perill per a les defenses rivals, buscarà opcions de rematada enmig d'una defensa molt ordenada.



La revelació de la Lliga. Sense cap mena de dubte, els madrilenys s'han convertit en l'equip inesperat a la zona alta de la classificació. El conjunt dirigit per José Bordalás està competint al màxim nivell, s'ha situat per darrere dels tres favorits com són Barça, Atlètic de Madrid i Reial Madrid mentre està aguantant el pols per a una plaça a la Lliga de Campions a dos equips molt forts com Sevilla i València. El Getafe ve de perdre al camp de la Reial Societat, però buscarà guanyar davant una afició bolcada amb uns jugadors que portaran el partit al límit per poder mantenir la quarta plaça. Després de l'enfrontament contra el Girona, els madrilenys hauran de visitar el Camp Nou per jugar contra un Barça ja campió i tancaran el campionat al Coliseu Alfonso Pérez davant un Vila-real que possiblement estarà salvat. La possibilitat de fer història està present dins el vestuari. Els locals són coneixedors de l'oportunitat que se'ls presenta i avui no es voldran deixar sorprendre en un matx vital davant un Girona que necessita sumar per sortir de la part baixa.



Compactes i amb recursos ofensius. Amb un sistema de joc format per una línia de quatre al darrere, un doble pivot al centre, dos bandes i dos davanters centre, l'equip de Bordalás centra els seus esforços a consolidar-se com un grup sòlid i compacte en la seva fase defensiva. Els locals pressionen bé, són la segona millor defensa del campionat i perden pocs partits. A la porteria jugarà David Soria. L'exjugador del Sevilla només ha encaixat més gols que Jan Oblak mantenint-se com el segon porter menys golejat de la Lliga. Al darrere, com a laterals, els uruguaians Damián Suárez i Leandro Cabrera tancaran les bandes però també s'incorporaran per buscar superioritats numèriques en atac. A l'eix, el català Ignasi Miquel i l'africà Dakonam Djené seran els centrals que marcaran Stuani i Portu. A la zona de creació la parella formada pel serbi Nemanja Maksimovic i el també uruguaià Maduro Arambarri aportaran l'equilibri defensa-atac en una posició on també pot jugar el francès Mathieu Flamini. A les bandes, un altre uruguaià com és Mathias Olivera jugarà a l'esquerra mentre el japonès Gaku Shibasaki o Francisco Portillo ocuparan la dreta. En atac i per jugar a la zona de finalització els madrilenys disposen de varies alternatives; l'ex del Girona Jaime Mata està realitzant una temporada increïble; implicat en les tasques defensives està també molt fi de cara a porteria. El davanter és el màxim realitzador dels madrilenys i amb catorze gols acompanya en atac al veterà Jorge Molina, que n'ha aconseguit tretze. Una de les darreres apostes de l'entrenador alacantí del Getafe ha estat el jove del filial Hugo Duro: el davanter de només dinou anys ja ha debutat a l'elit i s'ha convertit en titular en els darrers partits deixant a la banqueta a Molina. Per completar els recursos ofensius, quedarà a la banqueta a l'espera de la seva oportunitat l'ex jugador del Saragossa Ángel Rodríguez, que tot i no disposar de tants minuts també pot ajudar molt en la finalització.



Pendents dels adversaris. Només manquen tres partits per al final del campionat, nou punts en joc i només una diferència de dos respecte les posicions de descens. Reial Valladolid, Llevant i Celta són els candidats a lluitar amb els gironins per la salvació. Diumenge vinent a Montilivi hi arribarà un Llevant que ahir va guanyar el Rayo Vallecano i va fer un pas més cap a la permanència. La victòria dels valencians condiciona també el conjunt d'Eusebio Sacristán, ja que és molt important no dependre de tercers en el darrer partit de Lliga i els gironins es veuran obligats a guanyar-lo per encarar l'última jornada per davant dels de Paco López. Sumar avui es converteix en una missió gairebé imprescindible, de la mateixa manera que ho serà guanyar el Llevant en la propera jornada. Enfrontar-se a rivals directes en el tram decisius és una arma de doble tall: si els guanyes, els deixes fora, però en cas de derrota et poden deixar sentenciat. La derrota al José Zorrilla és un clar exemple, va fer mal a un Girona que ara no pot fallar més si és que no vol dependre de tercers d'aquí a dues setmanes quan visiti l'Alabès.