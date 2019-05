Eusebio i Granell traslladen el seu missatge més positiu

Va ser un sentiment de sorpresa agradable descobrir com, al costat d'Eusebio Sacristán, el capità del Girona, Àlex Granell, feia una demostració d'amor a l'escut, compartint la roda de premsa prèvia a la finalíssima d'avui contra el Llevant. Si volien tocar la fibra sensible de tothom, perquè Montilivi torni a respondre com ha fet a les cites importants, ho van aconseguir. «Evidentment que penses que tot es pot acabar, perquè el passat és una realitat i ens serveix a tots per afrontar el partit amb tota la il·lusió del món: ha costat molt arribar a Primera i no ho deixarem escapar. Farem tot el que estigui a les nostres mans. Aquest és un escenari que ja hem viscut, tan sols ho hem de tornar a fer», resumia Granell, en un discurs impecable i que demostra que si el Girona aconsegueix salvar-se, serà gràcies al compromís del nucli d'una plantilla que ha plorat per aquest club. «En la història recent del Girona, hem viscut tardes glorioses. Avui serà una tarda que generarà passió i amor pel nostre club. Sabem que tot és molt important, cada detall compta. És la primera setmana on hem tingut tots els futbolistes al nostre costat. Sempre estem molt units, però tenir tota la plantilla ens fa més forts, n'estem segurs. La nostra intenció és afrontar el partit amb tot l'entusiasme i sabem que tindrem l'alè de tothom que s'estima el club, fins i tot d'aquells que no vinguin a Montilivi. Tothom té el desig de guanyar, tothom, i ens empenyaran a la recerca del triomf», continuava Granell, que no és indiferent al neguit que sent tota la ciutat. «Des del dilluns, que estic nerviós perquè arribi el partit. Tots desitgem que comenci, potser el que més costa és aportar serenor perquè tothom voldrà jugar amb el cor. Tenim el talent per guanyar, i és un dia on la il·lusió ha de ser comuna».

Eusebio, com no podia ser d'una altra manera, també va llançar missatges plens d'optimisme. «Hem volgut estar junts davant aquest moment tan decisiu i important per al club per transmetre el següent missatge: estem preparats per guanyar. Fa una setmana que preparem el partit i ja hem vist com tots els jugadors volen participar. Tothom vol posar el seu gra de sorra. Estem convençuts i conscienciats que ho farem possible i que farem el pas que necessitem. Sentim que tot aquell que estima el Girona ens ajudarà, estem rebent aquestes sensacions. I arribarem a Montilivi amb la mentalitat de fer un gran partit», confessava el val·lisoletà, que coneix els comptes que el porten a la permanència: guanyar els dos partits que queden. Vèncer el Llevant només és fer la meitat de la feina. «Ja vam dir que volíem sentir-ho com si fos un ascens: ho vam fer contra el Sevilla i ara ho volem repetir. Hem de sentir els valors del club i no perdre l'esperit dels últims anys. I mostrar l'orgull que han ensenyat els futbolistes al llarg del curs. L'actitud ha estat impecable, en tots els entrenaments i partits, i això és un valor que sumarà. Som conscients de la responsabilitat que tenim i hem de donar el millor de nosaltres; si fem això, podrem competir amb la nostra energia, que és molt gran, i estarem serens per afrontar el partit».



Arriscar amb Stuani

El partit és tan important que el Girona no es pot permetre el luxe de deixar fora el seu jugador diferencial: Cristhian Stuani. «És el moment de prendre riscos. És un partit per posar-ho tot, per fer servir tots els recursos», assegurava Eusebio, que alinearà l'uruguaià, tot i les molèsties que pateix al soli i al bessó de la cama esquerra. «En aquests moments el cor té moltes coses a dir i és capaç de superar qualsevol situació física que tothom pugui tenir. Stuani vol estar ajudant l'equip des de dins i té la mentalitat al 100% per fer-ho possible. Comptem que ens ajudarà, i no només en el que sempre fa sinó a generar il·lusió a la resta de companys». El màxim golejador blanc-i-vermell a Primera no serà l'únic que forçarà, perquè Eusebio ha convocat tota la plantilla i Douglas Luiz, Mojica i Aday Benítez podrien gaudir de minuts; especialment els dos primers. «Durant la setmana he tractat de visualitzar totes les circumstàncies que es puguin donar, però algunes són incontrolables. Ho estic analitzant tot per tal de prendre les decisions més correctes en cada moment», valorava el tècnic del Girona, que va citar diverses vegades l'exemple de la victòria contra el Sevilla, de fa quinze dies. «Hem de fer el mateix: anar per al partit i treure el millor de nosaltres. El que és segur és que tenim arguments, ara ens falta posar-ho al camp. Tenim un bon panorama; perquè si guanyem, tindrem molt a prop l'objectiu de la permanència. Depèn del que nosaltres fem, ens hem de centrar en nosaltres i no pensar en res més».

Saber gestionar les emocions serà l'element més determinant de tots. «La motivació és màxima, és la major que hi pot haver. El que haurem de controlar és que això no suposi acceleració i nervis. El jugador ha de saber, en cada moment, què ha de fer el camp. Hem de guanyar i no ho farem només des de l'ímpetu, que evidentment hi ha de ser, sinó des de la presa de decisions correcta», va admetre Eusebio, que va finalitzar: «El futbol ha demostrat que si ho desitges molt, pot passar».