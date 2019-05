Doumbia i Raúl Carnero, a la grada el dia que hi havia la salvació en joc

Va arribar el dia clau. El partit decisiu per a la continuïtat a Primera Divisió. El Girona s'ho jugava tot a vida o mort contra el Llevant i va resultar que els fitxatges d'aquesta temporada, que li havien d'aportar un plus de qualitat, no hi eren. Eusebio Sacristán va convocar tota la plantilla per no donar pistes al rival i deixar les incògnites fins a l'últim moment. Al final, abans del duel se sabia que el tècnic de La Seca deixava fora de la llista Seydou Doumbia i Raúl García, a banda de Carles Planas, Jonás Ramalho i Aday. El davanter ivorià i el carriler provinent del Leganés, fitxatges sonats de l'estiu i el mercat d'hivern, que no han demostrat res, quedaven fora de l'equip. Tota una declaració d'intencions de l'entrenador.

D'una banda, Doumbia. Deixant el titular «espero marcar els mateixos gols que el meu dorsal –22–» en el dia de la seva presentació, el futbolista de 31 anys no només no hi ha arribat sinó que amb tres, un a la Copa i dos a la Lliga, hi ha quedat lluny. El de Costa d'Ivori ha disposat d'un total de 815 minuts, entre Lliga i Copa del Rei, i només ha vist porteria tres vegades. El seu gol més decisiu va ser contra l'Atlètic de Madrid per col·locar els blanc-i-vermells als quarts de final de la Copa (3-3). Una fita històrica, però que a partir d'ara ja deslluïda.

De l'altra, Raúl García Carnero. L'únic fitxatge del mercat d'hivern, tot i tenir l'equip minvat per nombroses baixes, no ha generat el revulsiu que s'havia d'exigir al carril esquerre. El gallec, amb contracte fins a final de temporada, va cobrir el buit que deixaven les lesions de Johan Mojica i Aday. Encara que la seva participació en dotze partits no ha sigut prou destacada com per convertir-se en l'amo i senyor d'aquesta posició. Qui sí que ho ha aconseguit és l'escalenc Valery Fernández. El primer experiment, que ahir va ser titular al lateral dret i marxava al minut 83 per Pedro Porro.

A banda de Doumbia i Raúl García, també van quedar fora Planas, Ramalho i Aday. El de Sant Celoni és un dels futbolistes amb menys participació en les dues temporades que fa que vesteix la samarreta del Girona i va reaparèixer a Getafe després de mesos apartat dels terrenys de joc. Tampoc va tenir sort el central basc, que últimament ha tingut poc protagonisme, amb la seva renovació a l'aire, ara més que mai. L'altre jugador que va quedar al marge va ser Aday. Per altra banda Patrick Roberts i Aleix, dos dels cedits pel City, van ser a la banqueta sense tenir minuts. De tots els reforços d'aquest any, només Douglas va jugar.