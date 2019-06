El Girona demana una Primera amb 21 equips fins que s'aclareixi el cas Oikos

Fa una setmana Pere Guardiola, un dels copropietaris del Girona, va assegurar en una visita a La Vinya que el club volia anar "fins el final" al cas Oikos per intentar mantenir-se a Primera si es demostrava que el Valladolid-València de l'última jornada havia estat arreglat. Avui, segons ha revelat el diari "El Mundo", ha trascendit que els de Montilivi ja han mogut fitxa: reclamen que Competició obri un expedient al partit sota sospita, que en funció del que s'acabi determinant, si es demostrés que el Valladolid era conscient d'un pressumpte tripijoc, podria acabar amb la pèrdua de sis punts pel bàndol castellà. I això salvaria el Girona.

Segons "El Mundo", i confirmat pel propi club a aquest diari, el Girona ha fet dues accions: personar-se en la causa que s'instrueix al Jutjat número 5 d'Osca, i demanar que el Comitè de Competició de la Federació obri expedient. Entre les mesures cautelars que proposen, si el cas no es resol amb celeritat, hi ha la d'una Lliga de Primera divisió de 21 equips fins que s'aclareixi el que va passar al partit de Zorrilla.

El Girona es reservaria, segons l'escrit que ha presentat, l'opció de començar accions legals en el futur i reclamar una compensació econòmica en el futur si no es pren cap de les mesures que reclamen. El club estima en uns 40 milions les pèrdues que li representa el descens a Segona. La setmana passada va trascendir que el jutge que investiga el cas tindria al seu poder unes escoltes telefòniques on un dels sospitosos, Carlos Aranda, revelaria que hi havia set jugadors del Valladolid implicats en la venda del partit.