Tebas carrega contra Aranda: «Que era un peça, això ja ho sabíem tots des de feia temps»

El president de La Lliga, Javier Tebas, va aportar el seu punt de vista sobre tot el que està passant al voltant de l'Operació Oikos. Va mostrar-se molt crític amb Carlos Aranda, un dels presumptes caps visibles de la xarxa d'estafes de partits de futbol. D'ell va dir que és un «peça», cosa que «ja sabia tot el món», alhora que va definir com una «fanfarronada» la implicació de fins a set jugadors de la primera plantilla del Valladolid.

«No he vist el sumari, les proves. He vist les coses que s'han anat filtrant. Però també sé que s'exageren algunes declaracions i converses de certs jugadors. Però que Aranda era un peça ja ho sabia tothom des de fa molt de temps. Tot el que expliquen no em sorpèn pas», va dir ahir dimarts en un acte a Madrid.

Javier Tebas, que va participar amb el president de l'Associació Xinesa de Futbol, Du Zhaocai, en la posada de la primera pedra de l'ampliació de la base d'entrenaments d'aquest organisme a Algete, va descartar que hi hagi set jugadors del Valladolid implicats en la presumpta estafa d'un dels seus partits. «Són converses d'Aranda per telèfon en les quals diu «què t'apostes que hi ha set venuts?». No l'he sentit, però tinc la impressió que és així, una fanfarronada seva. Segur que ell ja és bastant així».