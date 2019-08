L'equip disputa els dos últims amistosos abans que comenci la Lliga

Un munt d'entrenaments, algunes entrades i també d'altres sortides. Cert overbooking al vestidor, fitxatges que han d'arribar i futbolistes que encara han de fer les maletes. I a tot això, tres victòries (contra l'Al-Arabi, Bournemouth i Derby County) i un parell de derrotes (Leeds United i Montpeller). És, a gran trets, el resum de la pretemporada d'un Girona que està a poc més d'una setmana d'iniciar la Lliga. Li falta l'últim esprint, els darrers dies de preparació, amanits amb un parell d'amistosos consecutius abans d'encarar l'última de setmana, neta de partits i destinada únicament i exclusiva a preparar la cita contra l'Sporting del diumenge 18 d'agost a Montilivi.

Seran dues cites de manera consecutiva, entre avui i demà, que Juan Carlos Unzué i el seu cos tècnic volen aprofitar per carregar de minuts els seus futbolistes i acostar-se al màxim a un partit oficial, pel que no hi haurà el ball de canvis habituals dels duels estiuencs. No hi ha convocatòria, ni per la cita d'aquest vespre (20 hores) al camp del Nàstic ni tampoc pel duel que l'endemà, i a la mateixa hora, l'equip disputarà a casa davant l'Osca, un rival amb el qual compartirà categoria després que un i altre no poguessin evitar el descens de categoria ara no fa pas gaires mesos. A Tarragona viatjaran tots els disponibles. Una altra cosa és veure quants futbolistes tindran minuts, avui i demà. Unzué apostarà per dos onzes completaments diferents i el que s'espera és que faci ben poques substitucions. S'espera que Cristhian Stuani, reincorporat més tard en comptar amb més dies de vacances, disputi els seus primers minuts de pretemporada. Tres quarts del mateix passa amb el porter Yassine Bounou, encara inèdit. Maffeo, Juanpe i Diamanka, ja recuperats de les seves respectives lesions, també tindran la seva oportunitat. Caldrà veure si al Nou Estadi o a Montilivi.