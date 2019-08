L'imminent adeu de Planas fa que el Girona cerqui un lateral esquerre

A diferència de Santi Bueno, Jordi Calavera i Jonas Ramalho, Àlex Gallar encara no es va entrenar ahir amb els seus nous companys. Qui tampoc va treballar a les ordres de Juan Carlos Unzué va ser Carles Planas. El lateral esquerre de Sant Celoni és a punt de concretar el seu fitxatge per l'AEK Làrnaca de Xipre i posar punt i final a dos anys a Montilivi. D'aquesta manera, Planas tancarà una etapa al Girona marcada clarament per les lesions. El vallesà, fitxat del Celta de Vigo l'estiu del 2017, ha encadenat lesió rere lesió i tan sols ha pogut disputar 14 partits amb l'equip en aquests dos cursos. Un cop arribi a un acord per rescindir l'any de contracte que encara li resta amb el Girona, Planas es comprometrà amb l'AEK Làrnaca que entrena l'exjugador gironí Imanol Idiakez.

Les lesions de llarga durada que van patir la temporada passada Johan Mojica i Aday Benítez no van ser aprofitades per Planas, que va veure com les lesions el martiritzaven i no podia estar disponible. Això va fer que el Girona contractés Raúl García (Leganés) al mercat d'hivern. Aquest estiu, la direcció esportiva ja va fer saber a Planas que tenia la porta oberta. De fet, el vallesà es va lesionar en el primer partit de pretemporada contra l'Al-Arabi a Riudarenes i ja no va desplaçar-se a Manchester a fer l'estada. El club li havia fet saber que si rebia una proposta d'un altre equip interessant l'acceptés. I així sembla que acabarà sent, i Planas jugarà a la Lliga xipriota amb l'AEK Làrnaca.

Arran de l'imminent adeu de Planas i la prudència amb l'estat físic de Mojica i Aday, el club es vol cobrir les espatlles i té previst incorporar un altre lateral esquerre. Així ho va confirmar ahir Juan Carlos Unzué, que va desfer-se en elogis cap a Aday Benítez, a qui veu en «qualsevol posició». D'aquesta manera, a banda d'un migcampista, el club intesifica ara també la recerca d'un defensa de banda esquerra que completi la rereguarda i competeixi pel lloc de titular amb Johan Mojica i Aday.