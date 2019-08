L'última setmana de mercat arranca amb operacions per concretar

El mercat d'estiu tancarà, per fi, la nit de dilluns 2 de setembre. De feina per fer, però, encara n'hi ha força. Quique Cárcel tindrà una setmana plena de trucades i de reunions. La plantilla del Girona 2019/20 està a punt de concretar-se. Després, i excepte alguna desgràcia que ningú vol que passi -com les lesions de gravetat patides el curs passat- no hi haurà cap manera de reforçar el vestidor fins a l'1 de gener. És important encertar, per això els darrers moviments han de ser efectius. La tasca feta fins ara és excepcional, però falta la cirereta que permeti a Juan Carlos Unzué no tenir cap mena d'excusa. Que no hi pugui haver cap retret, a diferència de la passada temporada, en què tothom es va quedar amb la sensació que la plantilla no s'havia reforçat prou, ja és un èxit per si mateix.

En el capítol d'entrades, el Girona té un nom gairebé tancat que s'hauria d'anunciar en les pròximes hores: el futbolista del Celta Jozabed Sánchez. Mitjans gallecs ja van publicar divendres que el migcampista no s'havia entrenat amb l'equip i que havia posat rumb cap a Girona, on arribaria cedit amb una opció de compra en cas d'ascens. El seu fitxatge, però, no hauria de descartar l'arribada d'un pivot defensiu. En les darreres hores s'ha relacionat l'uruguaià Cristóforo, procedent de la Fiorentina. També es busca un carriler esquerre, que afegeixi competència a Mojica i Aday Benítez, a qui Unzué també veu a la banda dreta o a la mitjapunta, tal com va dir la setmana passada.

Si falta gent per venir, també falta gent per sortir, i Choco Lozano és a la porta com a candidat número u. Al davanter hondureny se l'ha relacionat amb bastants equips de la categoria, com l'Osca i, especialment, el Cadis. Lozano és un dels dos extracomunitaris de la plantilla, un fet que té a l'espera el migcampista Paik, que no continuarà si Lozano no marxa. I si marxa, potser tampoc, perquè Quique Cárcel no ha explicat quin pla té respecte al futbolista coreà. Tampoc és gens clar el present de Soni i Andzouana, que no han entrat a cap de les dues convocatòries de Lliga. Ni el de Sebas Coris, que no ha participat en els amistosos d'estiu perquè s'estava recuperant de les seves molèsties. La cessió de Jordi Calavera i la possible arribada d'un home per la banda esquerra encara li compliquen una miqueta més la seva continuïtat a la plantilla del Girona. A més, acaba contracte el pròxim estiu.

I Stuani, què?

L'alegria més gran de la setmana, però, arribarà si es confirma que Stuani seguirà defensant els colors blanc-i-vermells. L'uruguaià, que ha rebut una proposta del club molt atractiva, que millora les seves condicions actuals i que li permetria continuar la seva trajectòria esportiva a Nova York, té gairebé un peu i mig a Montilivi. No ho direm en veu alta, per si de cas, però com més hores passen més confiats es troben als despatxos gironins sobre les possibilitats de retenir-lo. Ara mateix, res fa pensar que hagi de marxar. I si el Girona aconsegueix quedar-se'l, s'assegurarà disposar del millor futbolista de la categoria.