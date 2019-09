Doumbia fitxa pel Sion i torna així al futbol suís

Seydou Doumbia ja té equip. Després de passar sense pena ni glòria pel Girona, on ha fet només tres gols en un any (comptant la Lliga i també la Copa del Rei) malgrat tractar-se d'un dels futbolistes més ben pagats de la plantilla, l'atacant ivorià continuarà la seva extensa carrera al Sion. Torna així al futbol suís, que ja coneix arran de les seves etapes al Basilea i el Young Boys. «No he vingut aquí per estar de vacances, sinó per aportar allò que millor ser fer: marcar gols», deia el futbolista. Al Sion hi va entrenar uns mesos el gironí Albert Jorquera i Gabri Garcia, ara a l'Andorra.