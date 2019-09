Set de les setze cares noves han arribat amb la Lliga començada

El debat fa temps que porta cua. Moltes veus, més o menys autoritzades, hi coincideixen. Per què el mercat de fitxatges s'allarga més enllà de l'inici de la competició? A la Premier, el campionat anglès, això no passa. Els deures s'han d'haver fet abans que hi hagi punts en joc. Aquí, com en d'altres grans lligues continentals, és un altre món. Els equips poden canviar de dalt a baix tot i haver-se disputat entre dues i tres jornades. Cada any es repeteix la mateixa cantarella, les queixes venen i van, però res canvia. Les pretemporades serveixen relativament. És quelcom rutinari. Tampoc agrada a Girona. Així s'han expressat alguns jugadors, i tres quarts del mateix ha fet el director esportiu, Quique Cárcel. Ara bé, si no hi ha res a fer, abans que queixar-se i quedar-se de braços plegats, millor aprofitar-ho per treure'n suc. És el guió que s'ha seguit a Montilivi, en un dels mercats més prolífics que es recorden i que s'ha accentuat en les dues últimes setmanes. Precisament, just després de l'estrena a la Lliga. No té res a veure la plantilla actual amb els jugadors que van disputar el Trofeu Costa Brava ara fa un mes o els que van viatjar a Manchester al juliol. El canvi és radical. En té la culpa l'embranzida d'aquests darrers dies. S'hi ha posat el club, que en molt poc temps ha tancat un munt d'operacions, tant d'entrada com també de sortida.

El 18 d'agost, no fa pas massa, el Girona estrenava la temporada oficial i ho feia amb un empat agònic a casa amb l'Sporting de Gijón (1-1). Apostava per una petita revolució i van acabar jugant vuit dels nou fitxatges que s'havien anunciat fins llavors. La direcció esportiva havia aprofitat tot el temps previ per anar avançant feina, però era evident que encara quedaven deures per fer. Tant és així que la plantilla d'aquell dia i l'actual no s'assemblen gaire. Els moviments s'han multiplicat, començant per les altes. En poc més de dues setmanes s'han lligat set incorporacions. Han arribat Santi Bueno, Jordi Calavera, Àlex Gallar, Jozabed Sánchez, Jonatan Soriano, Asier Riesgo i Brian Oliván. A tots ells se'ls ha de sumar una operació més, la que ha permès a Jonás Ramalho iniciar una nova etapa al club després de quedarne desvinculat passat el 30 de juny.

Això no s'acaba aquí. Si la porta d'entrada s'ha obert de bat a bat, el mateix ha passat amb la de sortida. En poc temps, Yassine Bounou ha marxat cedit al Sevilla, mentre que el Choco Lozano se'n va prestat al Cadis. Pocs dies abans, el Girona anunciava amb tots els honors la renovació de Cristhian Stuani fins al 2023, a banda de rescindir el contracte de Carles Planas. El de Sant Celoni no va ser l'únic que va marxar després del partit amb l'Sporting. També va fer les maletes Marc Muniesa, que se'n va anar traspassat a l'Al-Arabi de Qatar.



L'estada a Manchester

Amb tantes anades i vingudes, no és d'estranyar que el vestidor del mes de setembre sigui totalment diferent al de principis de juliol, quan els jugadors tornaven a l'activitat després d'unes vacances força llargues i també doloroses, tenint en compte que el descens de categoria s'havia produït poc temps abans. Una referència que serveix per demostrar aquesta transformació és l'estada a Manchester, ja habitual en aquestes darreres temporades. L'equip s'hi va desplaçar el 21 de juliol, just després de jugar el primer amistós amb el Bournemouth a Barcelona. S'hi va estar una setmana, temps que va aprofitar per, a banda d'entrenar, enfrontar-se al Derby County i al Leeds. Juan Carlos Unzué va endur-s'hi un total de 27 futbolistes. Menys de la meitat d'ells, 13, s'han acabat quedant. En canvi, fins a 11 han fet les maletes i han marxat, ja sigui rescindits, cedits o venuts. Un d'ells, Valery Fernández, es va lesionar de gravetat i no se li ha fet fitxa mentre es recupera a l'espera de veure com es troba al gener, quan s'obri la propera finestra. Hi ha dos casos més, com són els dels joves Pau Resta i Jofre Cherta. Tant un com l'altre formaran part del filial, encara que el club els ha inscrit a la Lliga amb un dorsal que va més enllà del número 25. Ja van entrar en les dues primeres convocatòries d'aquesta temporada, tot i que no van tenir minuts.

També hi ha hagut bastants canvis considerables respecte al Trofeu Costa Brava, que es va jugar el primer cap de setmana d'agost i que va acabar amb derrota a mans del Montpeller. Aquell vespre van participar-hi un total de 21 futbolistes. Només quatre d'ells eren fitxatges: Juan Carlos, Marc Gual, Samu Sáiz i Jairo. De tots ells, n'hi ha vuit que ja no hi són. Els restants acabaran formant part del filial o de l'equip juvenil. Ha passat un mes d'aquell partit i el número de cares noves és, si més no, considerable.