Stuani li torna a donar tres punts al Girona

Christian Stuani és un factor diferencial. Canvia molt la cosa de tenir-lo a no tenir-lo. Sense ell, el Girona havia començat amb mal peu la lliga. Un punt de sis i gràcies. Amb ell, la història és una altra. Avui, amb el seu primer 'hat-trick' des que vesteix de blanc-i-vermell, l'equip ha superat el seu primer test d'alçada, contra un altre candidat a l'ascens com ho és el Rayo Vallecano. Tres punts ben valuosos que permeten escalar posicions a la classificació i encarar amb garanties les dues sortides consecutives a Cadis i Almeria.

Si Unzué ha calcat l'onze que fa set dies va guanyar el Màlaga, el seu equip ha decidit repetir el guió d'aquell dia. Del no-res ha aparegut Christian Stuani per desnivellar la balança, quan les coses no rutllaven com era d'esperar. Avui, sobretot. Perquè el Rayo ha sortit a mossegar. Pressió alta per no deixar respirar la zona de creació d'un Girona que s'ha quedat sense idees i que ha acabat amb la paciència de Montilivi, on s'han sentit fins i tot xiulets cada cop els seus volien sortir des del darrere. Ulloa ha posat l'ai al cor amb un parell de rematades. El cel s'ennegria i l'optimisme, també. Fins que ho ha decidit Stuani. Una setmana enrere Borja va ser el seu millor soci i avui ha sigut Gallar l'encarregat de filtrar-li una passada d'or. L'uruguaià n'ha fet prou amb un parell de tocs per creuar la pilota davant Alberto.

L'1-0 ha equilibrat la balança, massa desnivellada abans de la mitja hora de joc a favor dels de Paco Jémez. Amb el vent a favor s'ha agradat el Girona. Sense brillar ni fer una exhibició, s'ha mostrat més sòlid i ha trepitjar més el camp contrari. Fins i tot hauria pogut arribar el segon en un xut col·locat de Gallar que Alberto ha refusat amb una gran mà. L'entrada de Jairo per Gual ha dotat d'espurna l'atac del Girona que, tot i això, ha començat patint perquè el Rayo ha estat a punt d'empatar en la primera acció després del descans. En una jugada embolicada dins l'àrea i amb un munt de rebots, la pilota ha acabat impactant al pal esquerre de la porteria de Juan Carlos. Decidit a mirar cap amunt, el conjunt madrileny ha deixat molt descobertes les esquenes i això ho ha aprofitat Jairo per, una i altra vegada, pujar amb perill la seva banda. Ell mateix ha sigut objecte de penal al 54. Catena l'ha fet caure dins l'àrea i l'àrbitre no ho ha dubtat. Stuani ha mantingut la seva bona ratxa des dels onze metres i ha marcat el segon. Els bons minuts dels d'Unzué han continuat amb un xut col·locat de Gallar que ha ensumat la creueta.

Jémez ha posat tota la carn sobre la graella i el Rayo s'ha estirat. Ha aprofitat uns minuts de dubte dels gironins, que han endarrerit metres i han vist com Embarba retallava distàncies amb un remat sec que ha sorprès Juan Carlos. Tocava patir. Per posar-hi més dramatisme, s'ha posat a ploure a bots i barrals. Podia passar de tot. Però el guió estava escrit. Només podia ser Stuani l'encarregat de finiquitar el matx. Ell, a lloc com sempre i amb la canya a punt, ha collit el rebuig d'Alberto a xut de Borja. Amb la porta buida, ha fet el tercer gol del seu compte particular i ha segellat la victòria. La segona del curs i consecutiva.