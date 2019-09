El juvenil obre la temporada empatant a casa contra un perillós Osca

El Girona va encetar el seu concurs a la Lliga de Divisió d'Honor juvenil empatant a Vilablareix contra l'Osca (1-1). I gràcies, perquè els aragonesos es van avançar ben aviat, amb un matiner gol de Kevin quan encara no s'havia complert el minut de joc. Amb el 0 a 1, l'Osca va dedicar-se a rebutjar els intents dels homes d'Àlex Marsal, poc encertats en atac però insistents en l'esforç. Al final, el premi a la fe va arribar quan faltaven deu minuts per al final del partit, després d'un xut de Castro, que havia entrat a la segona meitat. L'Osca va perdonar múltiples contraatacs al llarg de la segona meitat, i el Girona ho va aprofitar per, com a mínim, salvar un punt en l'estrena a la Lliga. La setmana vinent visitarà el Barça.