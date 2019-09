Paco Jémez: «Aquest és dels millors partits que es poden veure»

L'entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, va ser sincer ahir davant dels mitjans de comunicació quan va parlar del Girona, el rival avui del seu equip a l'estadi de Montilivi. «Serà un candidat a pujar, segur. Haurem de fer un gran partit si volem guanyar, perquè no regalen res i volen posicionar-se en les primeres posicions des del principi de la Lliga». Com es pot aturar el potencial gironí? Això és el que va respondre: «Vull veure un equip sense por, valent, amb ganes de jugar a futbol i guanyar. Espero aconseguir que el rival no es trobi còmode i entenc que ells ho prepararan de la mateixa manera. Aquest és dels millors partits que es poden veure», va admetre, abans de parlar d'un futbolista capaç no només de desequilibrar un partit, sinó de desequilibrar tota la categoria. «Stuani és dels millors davanters de Segona i ha estat dels millors de Primera. Que s'hagi quedat al Girona li dona un valor important, però nosaltres competirem i esperem mantenir una evolució positiva i ser millors cada setmana».

Baixes importants

El conjunt madrileny, que ha viatjat amb 20 futbolistes, inclòs Leo Ulloa, la darrera cara nova, té dues baixes de pes a conseqüència dels partits de selecció: Advíncula i Andrés Martín. «Sempre s'ha d'estar preparat perquè la nostra obligació és la de guanyar tots els partits i donar una bona imatge. L'equip ha entrenat bé i això ens fa encarar el duel amb tota la confiança. És complicat, però estem en condicions de competir amb qualsevol», va assegurar Jémez.

Amb cinc punts lligats en les tres primeres jornades (una victòria i dos empats), té un punt més que el Girona (una victòria, un empat i una derrota). «Aquest any no tenim mínims, només tenim màxims. Hi ha un únic objectiu: l'ascens a Primera», va dir, contundent, el tècnic canari, satisfet amb les peces que dissenyen la plantilla. «El mercat ja ha acabat i estic molt content amb la plantilla que tinc. Hi ha jugadors que voldria tenir i no tinc, esclar, però tots el que hem fitxat ens aportaran coses. Estic convençut que són els jugadors que necessitem. Gaudim d'una plantilla molt equilibrada, com a molt m'hauria agradat tenir un extrem més».

Conegut pel seu fort caràcter, Jémez no es va mossegar la llengua quan li van preguntar pel cas d'Abdoulaye Ba, que no entra en els seus plans però no ha marxat de Vallecas. «Si està aquí, és perquè té contracte i això ho respecto per sobre de totes les coses. No és una situació agradable ni per a ell ni per a nosaltres. S'ha enquistat i molta part de culpa la té el club. Crec que no havíem d'haver arribat a això, ens hem equivocat greument», va finalitzar.