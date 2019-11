Pep Lluís Martí, el tècnic encarregat de l'ascens

Enguany el Girona té un objectiu marcat, no serà fàcil, el camí serà llarg i ple d'entrebancs però cal fer tot el possible per tornar a aconseguir l'ascens a Primera. L'exigència és màxima, els jugadors en són conscients, el canvi de tècnic demostra que el marge d'error és petit i no es pot perdre el ritme de la competició.

Buscant el màxim rendiment. Amb l'arribada de l'entrenador balear els gironins es mostraran com un conjunt pràctic, fiable i preparat per competir en una categoria on Martí coneix a la perfecció. La plantilla està plena de recursos, sobretot ofensius. A la porteria Juan Carlos s'està consolidant com a titular sigui quin sigui l'entrenador, al darrere s'ha tornat a la defensa de quatre de manera fixa, dos laterals que aporten recorregut i dos centrals de posició per mantenir solidesa. Al mig camp les característiques dels jugadors que formen el doble pivot fan que el Girona disposi d'una zona de creació on l'elaboració del joc ofensiu predomini per davant del treball de recuperació. Jugadors com Àlex Granell i Gerard Gumbau se senten còmodes quan entren en contacte amb la pilota, la parella de gironins s'esforça per mantenir un bon to defensiu amb l'objectiu d'ajuntar línies al mig camp. El perfil dels jugadors de banda també provoca que el dibuix tàctic sigui més o menys ofensiu, d'inici Jairo Izquierdo i Àlex Gallar semblen passar per davant de Marc Gual i Samu Sáiz. En atac la parella que formen Borja García, com a jugador d'enllaç, i el golejador Cristhian Stuani sembla intocable. Per defensar els jugadors de banda s'ajunten al centre formant una línia de quatre, Stuani i Borja s'avançaven per saltar cap als centrals contraris mentre que per atacar els extrems buscaven amplitud mentre Borja jugava de mitja punta per rebre entre línies. Sumar punts a curt termini per guanyar en autoestima i avançar llocs a la taula classificatòria és l'objectiu prioritari, si l'equip continua guanyant també millorarà el seu rendiment.

Solidesa defensiva com a prioritat. El comportament del bloc defensiu està funcionant, a Extremadura els gironins van encaixar un gol però posteriorment es van mostrar com un equip fort, amb caràcter i preparat per superar les adversitats. El resultat a terres extremenyes va suposar l'inici d'un canvi de dinàmica on la base defensiva començava a guanyar fiabilitat. En les jugades on cal defensar a l'àrea pròpia l'equip s'ajunta i a excepció del davanter centre tots els futbolistes estan implicats a guanyar les accions properes a la porteria de Juan Carlos. Guanyar els duels directes a l'àrea, anticipar-se a les accions dels rivals i ser expeditius en les segones jugades ha de fer que els gironins millorin en el nombre de gols encaixats.

Guanyar, la millor medicina. Amb l'arribada de Pep Lluís Martí el Girona ha recuperat la dinàmica guanyadora. El millor que podia passar al tècnic balear era aconseguir bons resultats en els primers partits enfront de l'equip. L'entrenador està a l'inici del seu projecte i necessita la confiança dels jugadors per tal que aquests puguin executar sobre la gespa les idees plantejades. Quan es guanya es veu tot diferent, els futbolistes creuen en la proposta de joc, augmenten l'autoconfiança i juguen més alliberats. A mesura que avanci el campionat l'aspecte psicològic serà fonamental. Cal estar fort de cames però també de cap, aguantar la pressió, superar obstacles, saber capgirar situacions adverses i sobretot mantenir-se convençuts de l'èxit.

Mirant amunt. Davant una lliga molt llarga i sobretot molt igualada el Girona no pot perdre el ritme de puntuació que mantenen els primers classificats. Els sis primers tenen premi però els dos primers classificats s'emporten l'ascens directe. El Cadis està protagonitzant un campionat impecable, disposa de punts de marge però no es podrà relaxar ja que en algun tram de temporada també notarà una davallada. La regularitat, la constància i la fortalesa de Montilivi han de servir perquè el Girona s'instal·li entre els millors deixant enrere un inici on els dubtes sobre el joc i la competitivitat de l'equip deixaven males sensacions.