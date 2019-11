Ignasi Miquel. El central deixa enrere la lesió i treballa amb el grup

El Girona continua treballant per preparar el partit d'aquest diumenge al camp del Ponferradina. Ho va fer ahir amb una nova sessió a La Vinya, en un entrenament en què Pep Lluís Martí va rebre bones notícies. Torna a estar disponible Ignasi Miquel, gairebé dos mesos i mig després de lesionar-se. El central, titular les dues primeres jornades del campionat i qui havia de ser una peça important en defensa, va fer-se mal en l'entrenament previ al partit contra el Màlaga de principis de temporada. Se li va diagnosticar una ruptura fibril·lar al quàdriceps esquerre amb afectació al tendó. Segons el comunicat que va emetre el club, es parlava d'unes vuit setmanes de baixa, temps que finalment ha estat superior. Fa poc, Ignasi Miquel tornava a entrenar-se amb el grup, però ho feia sense l'alta i al cap de poc tornava a quedar-se'n al marge en notar que no havia fet net. Fins ahir, quan es va exercitar amb normalitat. Torna a estar disponible, però encara no té ritme de competició, pel que no sembla que pugui viatjar a Ponferrada. Qui sí que estarà a punt per entrar a la propera convocatòria és Juanpe Ramírez, que s'ha perdut els tres últims partits.