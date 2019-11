«No marxo satisfet perquè veníem aquí a guanyar»

Amb ell a la banqueta el Girona no coneix la derrota, però ni això evita que Pep Lluís Martí deixés Pon­ferrada sense estar al cent per cent content. Un empat és un empat, no pas una victòria. «Veníem a gua­nyar», recordava el tècnic en una roda de premsa en la qual, tot i aplaudir la «reacció» i la «personalitat» dels seus després de rebre el gol en contra, admetia també que no marxava pas «satisfet» i que encara hi ha coses que cal «corregir» de cara al futur per intentar sumar tots els punts que siguin possibles. Va parlar d'un primer temps en què el Ponferradina va guanyar «cada segona jugada» i també «totes les pilotes ­dividides» per explicar igualment que amb l'empat de Marc Gual el panorama va canviar. «Ens hem col·locat millor, hem fet circular més la pilota i això ens ha permès acabar més bé el partit que no pas ells». Tot i aquesta línia ascendent, l'1-1 va ­acabar manant al marcador. Un resultat que considerava «just» pel que s'havia vist al damunt de la ­gespa».



Ha costat entrar?

«Hem sigut superiors al Ponferradina després del gol de l'empat. És cert que abans d'això tot ha estat més igualat, però les segones jugades i a cada pèrdua la pilota sempre era per a ells. En cap ocasió hem pogut finalitzar amb un xut clar. Només la d'en Samu Sáiz a la primera part i poc més. No hem triat la millor opció als últims metres ni tampoc hem tingut massa sort a l'hora de buscar oportunitats. Després del gol ens hem col·locat millor i les segones jugades han sigut nostres, com també els duels individuals. A tot això s'hi ha de sumar que hem estat una mica més encertats. Al primer temps hem perdut moltes pilotes. Amb l'1-1 hem fet circular més la pilota i això ens ha fet acabar més bé el partit que no pas ells».



Valoració de l'empat

«Ni jo ni tampoc tot l'equip ens donem per satisfets amb aquest resultat. A la primera meitat hem tingut transicions que no hem sabut finalitzar amb cap xut a porteria. Marxem dolguts per no haver sabut sumar els tres punts. També s'ha de remarcar que ens hem enfrontat a un rival intens i agressiu que ha ofert un molt bon nivell. Trobo que el resultat final és just».



Errada d'alcalá

«Les errades formen part del futbol. A vegades no et beneficien, però en d'altres ocasions, com ens ha passat, ha succeït al revés i els errors del contrari ens han donat punts».



Invictes amb Martí

«És una dada positiva, és clar. Però remarco que hem tingut oportunitats amb transicions a la primera meitat i a la segona amb la pilota. Hauríem pogut fer més mal i al final no n'hem fet».



Reacció

«El que més m'agrada és que l'equip ha tingut la personalitat d'intentar anar a buscar l'empat després d'encaixar el gol. Ens hem mogut millor. Hem sabut trobar la personalitat necessària després del sotrac que ha suposat el seu gol. El que hem de corregir de cara al futur més immediat és que no ens facin gol. Com he dit abans, veníem a buscar els tres punts i no puc marxar satisfet amb aquest empat».



Borja García

«Ha patit un cop a les costelles i li costava caminar. Per això l'hem acabat canviant».



Els canvis a l'onze

«Tots els que han jugat han competit veritablement bé. Jonatan Soriano i Borja García no han sortit d'entrada perquè no havien entrenat gaire bé durant la setmana per culpa d'uns problemes físics. Crec que en Brian (Oliván) ho ha fet súper bé. Marc Gual ha treballat molt i ha tingut la recompensa del gol. Diamanka ha fet la seva feina. Estic molt content amb tots».



El Linares a la copa

«El que sabem és que es tracta d'un equip amb molt bona dinàmica i això fa que el partit no sigui gens fàcil. Aquest format permet que hi hagi moltes sorpreses. En 90 minuts pot passar de tot».