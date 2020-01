«És un cop que fa mal i el que hem de fer és recuperar-nos el més aviat possible»

Segurament, Pep Lluís Martí es traurà ara un pes de sobre. «La Copa ens interessava, volíem arribar el més lluny possible», deia ahir amb la derrota ja sota el braç. Però al mateix temps reconeixia que «la nostra competició és evidentment la Lliga i ara tindrem setmanes llargues sense interrupcions per preparar millor els partits». Tot esperant que arribi l'Oviedo aquest diumenge, ara toca pair el 0-3. Un resultat dolorós. «És clar que fa mal perquè a ningú li agrada no guanyar i sobretot si es perd d'aquesta manera».

Pel balear, el Girona va saber aguantar el tipus durant un bon grapat de minuts. Fins i tot amb el gol de Funes Mori, el que servia per obrir la llauna. «Ho hem intentat i hem gaudit d'alguna bona arribada. Ha sigut el 0-2 el que ens ha fet més mal. És quan ens hem tornat bojos tot intentant remuntar, i hem topat amb un rival que ha sabut jugar amb el marcador a favor. És lògic i hem demostrat ambició per capgirar el resultat, tot i que no ho hem aconseguit». Després de «donar les gràcies» als 928 espectadors que van desafiar el mal temps i van citar-se a Montilivi, Martí explicava que la seva prioritat és ara mateix la de «recuperar» els seus futbolistes. Sobretot pel que fa a «l'aspecte anímic». Va valorar igualment la manca de punteria. «Sap molt de greu gaudir d'oportunitats tan clares i veure que la pilota no entra. Hem de seguir-ho intentant. Al final les ocasions acabaran entrant perquè tenim qualitat suficient a la plantilla perquè així sigui». Ben curta va ser la roda de premsa, encara que va tenir temps de respondre una qüestió sobre el mercat d'hivern. «Fins l'últim dia sempre hi ha temps, sempre hi ha opcions d'incorporar algun futbolista més. Veurem què és el que passa finalment».

javi calleja



L'entrenador del Vila-real va parlar d'una «actitud excel·lent» dels seus futbolistes, qui van treure endavant un partit «difícil» per la climatologia i també per d'altres factors, com per exemple el Girona. «Trobo que és un grandíssim equip, amb futbolistes de Primera». La seva anàlisi va ser simple i clara. «Hem dominat tot i que ens ha faltat profunditat al primer temps. Amb el 0-1 hem tingut més encert, contracops clars i hem fet nostre el partit».