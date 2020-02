Pep Lluís Martí parla de la seva transició de futbolista a entrenador

La transició de jugador a tècnic, de la gespa a la banqueta, ha sigut l'eix pel qual ha girat la conferència del tècnic del Girona, Pep Lluís Martí, davant d'un centenar de persones, aquest vespre a l'Auditori Irla. L'acte estava organitzat pel Comitè Tècnic d'Entrenadors de la Federació i l'Escola Catalana. Durant una hora i mitja, sense cap apunt, i combinant la xerrada amb projeccions, s'ha mostrat proper i amè per explicar, al detall, «la meva experiència» i deixar clar que «no té res a veure» una cosa amb l'altre per molt que tot sigui futbol. Només hi ha una cosa que ell ha mantingut igual en les dues facetes: l'ambició de «guanyar».

Martí ha recordat alguns dels entrenadors que havia tingut en la seva etapa de futbolista (Benítez, Manzano, Clemente, Juande Ramos, Joaquín Caparrós, Laudrup, Lillo...) i ha revelat que ja com a jugador «tenia una llibreta on ja m'apuntava què m'agradava de cadascun, però també les coses que no, que pensava que mai faria quan jo fos tècnic». «I algunes coses que pensava que no aplicaria, les he acabat fent perquè tocava, i ara entenc per què aquells místers ho feien, perquè era el que convenia a l'equip», ha dit. El tècnic ha assegurat que "no pots tractar els jugadors igual que abans" i ha revelat que quan va començar a entrenar el Tenerife el 2015 "potser vaig estar massa distant amb els futbolistes i amb el temps he après a ser-hi més proper tot i mantenir les distàncies, perquè ara ets el cap".