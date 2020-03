A Primera s'hi arriba més ràpid si els punts se sumen de tres en tres

Gairebé tot el que s'ha dit de l'empat de la setmana passada a Anduva va cap a la mateixa direcció. A l'1-1 se l'ha definit com una oportunitat perduda. Perquè el Girona es posava per davant a poc més d'un quart d'hora del final i no va saber aguantar el resultat. I també perquè la majoria dels rivals directes que lluiten també per pujar havien punxat, cosa que els de Martí no van aprofitar. Paït aquest resultat i amb encara jornades per davant, tot i que el temps es va escurçant, arriba una nova jornada. Per tant, una nova oportunitat per mirar cap amunt. Consolidat, ara sí, en places de play-off, fer mèrits per acostar-se a les places d'ascens directe és el principal objectiu. Cal esperar els resultats de tercers, però això no servirà de res si no es fan els deures quan toca. Per tant, tot el que no sigui guanyar aquesta tarda (16 hores) a l'Albacete serà, sense cap mena de dubte, fer un pas enrere. Passar pot passar de tot, perquè aquesta categoria si alguna cosa té és que és ben igualada. Però els gironins juguen a casa, on s'han mostrat més forts fins ara; també disposen de Cristhian Stuani, una assegurança de vida i qui viu una segona joventut amb els millors números de la seva carrera; i també reben un rival tan perillós com necessitat, que ha revifat un xic amb Lucas Alcaraz però que continua a només dos punts del descens i fa un munt de temps que no és capaç de guanyar a fora.

El millor que li podria passar al Girona, si vol enfilar-se, és posar pressió als seus rivals. I perquè això sigui possible, necessita guanyar. Si ho fa, es col·locarà de manera momentània a la tercera posició, a només tres punts de l'ascens directe tot esperant el que faci demà el Saragossa, que visita el Màlaga. També estarà molt pendent dels partits de l'Almeria i l'Osca que, avui mateix, rebran respectivament el Deportivo i Fuenlabrada. Si vol els tres punts haurà de superar un Albacete que només ha guanyat un partit dels últims tretze i que l'última victòria que recorda com a visitant és del mes de novembre passat, quan es va imposar a La Romareda. A més, el Girona és una piconadora a casa. Els 35 punts que ha sumat Montilivi el converteixen en el segon millor local de tota la categoria. Un altre al·licient: si guanya, enllaçarà la setena jornada sense perdre, per la qual cosa igualarà així la millor marca de la temporada, també amb Pep Lluís Martí a la banqueta.

El tècnic recupera Pedro Alcalá, però és molt poc probable que el murcià tingui cabuda a l'onze. Anirà convocat, perquè Jonás Ramalho està descartat per problemes musculars. Ara bé, qui molt probablement acompanyarà Juanpe Ramírez a l'eix de la defensa serà Ignasi Miquel, ja al cent per cent després de deixar una lesió que va patir al camp del Fuenlabrada. No hi serà Pablo Mafffeo, sancionat per acumulació de targetes. La banda dreta de la defensa serà per a Jordi Calavera, amb molt poc protagonisme aquesta temporada. Homes com Borja García i Brandon Thomas, suplents a Miranda, segurament recuperaran el seu lloc en un onze on tampoc hi serà Christian Rivera. El migcampista es perdrà el segon partit consecutiu perquè no ha fet net d'un cop al peu que va patir en un entrenament la setmana passada. Aday continua a la infermeria, d'on hi ha sortit un Jonatan Soriano que està de nou disponible.

També té baixes l'Albacete, que no coneix la derrota des que Alcaraz se'n va fer càrrec. Maikel Mesa és la principal novetat, però per segona setmana consecutiva el porter Tomeu Nadal, amb un procés víric, està descartat.