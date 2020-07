La Federació i el CSD ignoren l'intent de l'AFE de mediar

L'Associació de Futbolistes Espanyols va plantejar a la Federació Espanyola, el Consell Superior d'Esports (CSD), La Lliga, elDeportivo de la Corunya i el Fuenlabrada mantenir avui una reunió per desbloquejar la situació a Segona Divisió. Tanmateix, la trobada no es farà, perquè només els tres últims van respondre a la seva invitació. «AFE proposava un diàleg fluid, presidit en tot moment pel principi de bona fe i amb l'ànim de donar suport, constructivament, en la recerca d'una solució», va assenyalar el sindicat, que va transmetre la petició per carta ahir a les parts i va donar de termini perquè contestessin abans de les 11.00 hores d'ahir.

En un comunicat, AFE va informar de la seva iniciativa i va assenyalar que «lamentablement, de les cinc invitacions cursades, només tres -Deportivo, Fuenlabrada i La Lliga- han contestat de manera afirmativa, confirmant la seva assistència» a una reunió que «només tenia raó de ser si hi participaven tots els agents implicats i obligats a trobar una solució a tan greu situació, que afecta la Segona i per extensió tot el futbol espanyol».

En no sumar-se el CSD i la RFEF, AFE va comunicar a la resta la cancel·lació de la reunió, que pretenia trobar «una solució satisfactòria en defensa dels drets dels futbolistes», afectats per la decisió que es disputés l'última jornada, excepte el Deportivo-Fuenlabrada.