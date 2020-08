Martí entrenarà el Leganés

El Leganés ha anunciat aquest vespre que Pep Lluís Martí serà l'entrenador per la pròxima temporada 2020-21. El tècnic balear aterra a un equip acabat de baixar de Primera Divisió i on tindrà la missió de tornar-lo a la màxima categoria. Martí va ser destituït com a entrenador del Girona a finals de juny després de la derrota del Girona al camp del Màlaga (2-0). L'equip blanc-i-vermell ocupava posicions de play-off (5è) al moment de ser fulminat. A Leganés, Martí relleva Javier Aguirre i es trobarà un equip amb un límit salarial altíssim arran de les vendes d'En Nesyri i Braithwaite aquesta temporada i de l'ajuda pel descens de LaLliga, que el convertiran en un dels grans favorits, juntament amb l'Espanyol, a l'ascens.