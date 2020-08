Vázquez: «Que l'Elx estigui tranquil; sortirem a guanyar»

El Deportivo-Fuenlabrada, reprogramat avui (20.00), divuit dies després d'haver estat suspès, torna a la gespa per posar fi a la fase regular de la Lliga SmartBank, encara que continua pendent de les resolucions que s'adoptin en els expedients oberts per La Lliga i per la Federació. El Deportivo, en principi, no s'hi juga res en el terreny de joc, ja que matemàticament està descendit, i només està pendent del que es decideixi en els despatxos per intentar quedar-se al futbol professional, mentre que el Fuenlabrada aspira a sumar el punt que li asseguraria el bitllet per a la fase d'ascens a la Lliga Santander en detriment de l'Elx, sisè provisional.

L'entrenador del Dépor, Fernando Vázquez, va llançar un missatge a l'Elx perquè estigui «tranquil» pel partit, perquè encara que sigui «una òpera bufa i un paperot» muntat per La Lliga intentaran «guanyar» per «mantenir l'honor de la competició». Vázquez va preguntar per què el Fuenlabrada «va ocultar els positius fins a l'últim moment», quan va arribar a la Corunya. «El Deportivo, tot i les limitacions, intentarà guanyar el partit pel bé i la igualtat de la competició, per la qual ens sentim traïts. És la nostra responsabilitat fer-ho, malgrat que vam ser enganyats per la mateixa La Lliga».

Diversos jugadors del Dépor que han acudit a aquesta cita finalitzen contracte i fins i tot alguns ja s'havien acomiadat com l'extrem de l'Atlètic de Madrid Víctor Mollejo o el porter Aleksandar Jovanovic, que, curiosament, podria jugar el seu primer partit. Per la seva banda, el Fuenlabrada guarda absolut secretisme sobre els jugadors disponibles i els que encara no s'han recuperat de coronavirus però el que és segur és que el tècnic José Ramón Sandoval haurà d'improvisar amb un equip titular que aspiri a aconseguir el punt necessari per aconseguir l'objectiu somiat de disputar la fase d'ascens.