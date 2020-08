El Celta és un dels equips de Primera que aquesta setmana ha tornat als entrenaments per començar a preparar la temporada vinent. Ho va fer ahir i sense Jozabed Sánchez, jugador que el curs 19/20 el va disputar cedit al Girona, on ni de bon tros va brillar. Malgrat tenir un any més de contracte, el Celta no compta amb ell i està negociant amb el jugador la seva desvinculació, per la qual cosa el seu futur immediat sembla lluny de Balaídos.