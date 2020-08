17 dels 22 resultats d'aquesta Lliga a Montilivi servirien al Girona per pujar

L'Elx té l'avantatge que qualsevol empat amb gols el deixa a Primera Divisió i el Girona l'aval que disset dels vint-i-dos resultats que ha aconseguit aquesta temporada a Montilivi el convertirien, un any després del descens, en equip de la màxima categoria. Així veuen el seu futur immediat Girona i l'Elx després del 0-0 d'anit al Martínez Valero i abans de la tornada de demà passat, diumenge, a Montilivi també a les deu de la nit. Entre els disset resultats com a local que servirien al Girona hi ha els quatre amb Francisco (ple de victòries) i els dos empats sense gols perquè, en cas d'un nou empat a zero, després de la pròrroga, no hi hauria penals. Pujaria al Girona, perquè va quedar millor classificat que a l'Elx després de les quaranta-dues jornades de lliga, cinquè i sisè respectivament.

En una temporada complicada, amb fins a quatre entrenadors passant per la banqueta blanc-i-vermella, i a diferència del que ha fet com a visitant, el Girona ha estat un equip fiable a Montilivi. En vint-i-dos partits, els vint-i-un de lliga i el de play-off contra l'Almeria, els gironins han sumat quinze victòries, cinc empats i dues derrotes. Diumenge, repetir el marcador d'alguna de les quinze victòries o dels dos empats sense gols (contra Alcorcón i Racing) donarien l'ascens al Girona; mentre que els tres empats a 1 (Sporting, Oviedo i Albacete) castigarien el fet que ahir els gironins no fossin capaços de batre Edgar Badia. Pujaria l'Elx igual que, lògicament, passaria si el Girona perdés diumenge el seu tercer partit de la temporada a casa. El primer va ser, precisament, contra l'Elx el 12 d'octubre encara amb Unzué a la banqueta (0-2); i el segon, i últim, el 22 de desembre ja amb Pep Lluís Martí d'entrenador contra el Mirandés (0-3).

El disset de vint-i-dos del conjunt de la temporada es transforma amb un quatre de quatre des de l'arribada de Francisco a la banqueta de Montilivi. Amb el tècnic andalús, el Girona ha guanyat els seus quatre partits com a local: Saragossa (1-0), Almeria (1-0), Cadis (2-1) i Almeria en el play-off (1-0).