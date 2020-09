Borja tancarà un cicle brillant

Suma i segueix. Les xifres són lluny de les que es van obtenir per Portu (10 milions) i fins i tot per Pedro Porro (6 milions) però el Girona és punt de tancar el traspàs de Borja García a l'Osca per a la vora de 2 milions. Una operació que anirà d'allò més bé al club per ajustar-se al límit salarial per dos motius. D'una banda, els dos milions s'afegeixen als 4 ingressats per Bounou i als 2,5 per Lozano i, de l'altra, l'adeu de Borja García suposa també l'alliberament d'un dels sous més nobles de la plantilla. Tot plegat una operació que es va encarrilar el cap de setmana passat i per la qual el Girona pot acabar ingressant poc més de 2 milions depenent d'algunes variables. La porta de sortida és oberta i Borja García serà el primer peix gros que farà les maletes. No serà l'últim. Amb l'adeu imminent del madrileny, Montilivi acomiadarà un dels jugadors de més qualitat i més emblemàtic dels últims anys. El dorsal 10 quedarà orfe.

Borja García, que al novembre farà 30 anys, tancarà una etapa de cinc temporades al Girona on s'ha erigit com el director d'orquestra del joc ofensiu dels millors anys de la història del club. El de Villaverde va aterrar sense fer gaire soroll a Montilivi. El club pagava un petit traspàs al Madrid per un jugador, de 24 anys, contrastat, que venia de fer grans temporades amb el Rayo Vallecano i el Còrdova amb el qual també havia tastat la màxima categoria. L'exigència física i, sobretot, defensiva que Machín demanava als seus jugadors va fer que a Borja García li costés molt el seu primer any entrar als onzes. Una inoportuna lesió també va demorar la seva consolidació a l'equip ja al tram final de la Lliga. Aquell curs no es va assolir l'ascens però el següent sí i ell va ser un dels grans protagonistes. El mitjapunta va formar un trident ofensiu de luxe amb Portu i Sandaza o Longo que van dur el Girona a Primera per primer cop a la història. Aquell any Borja García va jugar 40 partits i va marcar 7 gols.

La Primera no va quedar grossa a Borja García, que, en l'any de l'estrena del Girona va ser indiscutible i només es va perdre un matx (37 partits i 2 gols). El curs següent, el del descens, va repetir protagonisme amb Eusebio Sacristán (33 partits i un gol). Haver-se quedat a les portes de tornar a Primera contra l'Elx ha obligat Borja García, molt arrelat a la ciutat, on fins i tot té una botiga, a fer les maletes. El seu alt caixet ha fet que l'Osca l'hagi vingut a buscar i el Girona, ofegat pel límit salarial, li hagi obert les portes. Borja García se n'anirà de Montilivi amb 192 partits i 18 gols a l'esquena. Uns números realment destacables i que el situen en lloc important a la història del club. Les llàgrimes al final del partit contra l'Elx a la gespa reflectien la ràbia per haver deixat escapar el tren de l'ascens i també que s'acabava la seva bonica història amb el Girona.

El traspàs a l'Osca no ha estat fàcil. D'entrada, el conjunt aragonès oferia 1,5 milions. El Girona, però, demanava 2 milions, xifra a la qual l'Osca no arribava. L'operació es pot haver tancat per una mica menys de 2 milions, que amb variables poden fins i tot sobrepassar-los. A l'Alcoraz, es retrobarà amb Maffeo i amb l'entrenador Míchel, que va ser company seu al Rayo.

D'altra banda, la Cope informava ahir al vespre que el Getafe estaria a punt de tancar la cessió d'Ignasi Miquel al Leganés, de Pep Lluís Martí.