El brasiler Couto ja és a Girona i el club treballa l'opció de Monchu (Barça)

Els aficionats del Girona van poder veure ahir per primer cop en acció els dos últims reforços, Pablo Moreno i Arijanet Muric. Malgrat fer dies que s'entrenaven a les ordres de Francisco Rodríguez, els dos joves jugadors cedits pel Manchester City tot just van ser anunciats divendres un cop van tenir tota la paperassa en regla. Moreno i Muric s'han afegit a Franquesa a un capítol de fitxatges que en els pròxims dies continuarà engreixant-se. El següent hauria de ser Yan Couto, amb qui el Girona ja ho té tot tancat i que ahir va aterrar a terres catalanes. El lateral dret brasiler, de 18 anys, arribarà també en qualitat de cedit pel Manchester City, que pagar a la vora de 10 milions d'euros al Curitiba al gener.

No serà l'única nova que s'hauria de confirmar la setmana que ve. Segons informava ahir Mundo Deportivo, el Girona estaria negociant amb el FC Barcelona la cessió de Ramón Rodríguez, Monchu. El migcampista balear, de 21 anys, és el capità del Barça B i va debutar amb el primer equip la temporada passada a la Lliga de Campions contra el Nàpols. Monchu, representat per Mediabase Sport, empresa de Pere Guardiola, no entra als plans de Ronald Koeman i tant ell com el Barça estan cercant la millor sortida possible. El mallorquí ha rebut propostes de Primera (Eibar, Celta o Granada) i també de l'estranger (Sassuolo, Brighton i Birmingham). Tanmateix, el Girona s'ha mogut bé per seduir-lo i oferir-li la possibilitat de foguejar-se en una categoria de prestigi com la Segona A i a un centenar de quilòmetres de casa.

Mentrestant, continuen aparaixent pretendents a Cristhian Stsuani. El darrer és el Valladolid, que el tindria com a opció sempre que no pugui aconseguir fitxar Budimir (Mallorca). As informava ahir que el davanter uruguaià també hauria despertat l'interès d'equips de la lliga italiana com el Sassuolo i el Càller. Sigui com sigui, demà el Girona enceta la setmana del debut a la Lliga i ho farà, tal i com es va poder veure ahir, amb pocs trumfos en atac. La pilota és ara a la teulada d'un Quique Cárcel que té quinze dies (el mercat es tenca el 5 d'octubre) per no equivocar-se a l'hora de concretar sortides i compensar-les amb les noves peces que hagin d'arribar.