Pablo Moreno: «He vingut al Girona per donar el màxim de mi mateix»

El jove Pablo Moreno, cedit pel Manchester City al Girona aquesta temporada, ha sigut presentat aquest migdia a Montilivi. En una roda de premsa virtual, el davanter ha explicat que arriba per "donar el millor de mi mateix" en la que és la seva primera experiència al futbol professional. Es defineix com un jugador "ràpid" i també "molt treballador" que té a Cristiano Ronaldo com a referent.

OBJECTIUS TEMPORADA

"A nivell individual vull donar el millor de mi mateix per així ajudar l'equip, per complir d'aquesta manera els nostres objectius. A nivell col·lectiu, la intenció pas a pas i poc a poc aconseguirem el que voldrem".

FUTBOL PROFESSIONAL

"És la meva primera experiència. He vingut aquí per jugar i per treballar. Al final sempre intentaré donar el millor de mi i ajudar l'equip".

MILLOR POSICIÓ

"Com et defineixes: He jugat en totes les posicions de dalt. Mitjapunta, extrem, davanter€ Sempre m'he sentit millor a la punta. També m'agrada actuar a l'extrem esquerre. Sóc ràpid, amb ganes de treballar, molt treballador i també amb gol".

VENIR A GIRONA

"No m'ho vaig pensar. És un bon projecte per seguir creixent com a futbolista i persona".

CRISTHIAN STUANI

"És un futbolista molt bo, segur que m'ho posaria molt fàcil. Juga molt bé d'esquenes, te la deixa de cara i l'altre ha de trencar més, entendre's bé. Si tens això, amb ell al camp pots fer gols".

OBJECTIUS PERSONALS

"Anar poc a poc, pas a pas, nosaltres volem com tots els equips pujar a Primera, però ara toca pensar en el proper partit. Mica en mica s'aconseguiran les coses".