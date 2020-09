El Girona tanca la sortida de Diamanka a l'Albacete en forma de cessió

L'operació sortida a Montilivi continua en marxa. A cinc dies perquè es tenqui el mercat, el Girona necessita treure's jugadors de sobre i alliberar massa salarial per poder incorporar nous futbolistes. Els sous arrossegats de la temporada passada condicionen, i hipotequen, la planificació d'aquesta. Quique Cárcel està fent equilibris per mirar de tancar tantes sortides com pugui per ajustar-se al límit salarial i, d'aquesta manera, poder incorporar alguna cara nova. Després dels adéus de Borja García, Mojica i Gallar ahir es va concretar la sortida de Pape Diamanka. El senegalès se'n va cedit a l'Albacete fins el 30 de juny sense que en l'acord hi figuri cap opció de compra per part del club manxec a final de temporada. Això sí, l'Albacete, es farà càrrec d'una part del sou del jugador, que no és baix. Diamanka no podrà enfrontar-se al seu exequip perquè el Girona sí que ha inclòs al contracte la clàusula de la por.

Malgrat arribar com un dels fitxatges més engrescadors l'estiu passat, la temporada de Diamanka per Montilivi no va ser gens lluïda. Incorporat lliure del Numància després dues notables temporades a Sòria, el senegalès mai va aconseguir un nivell de regularitat amb el Girona. I això que va començar jugant de titular amb Juan Carlos Unzué. Ràpidament però va passar a la banqueta i un problema físic va fer que es convertís en un actor secundari tant amb el navarrès com després amb Martí. L'arribada de Francisco tampoc va obrir-li les portes de l'onze titular. Això sí, Diamanka va ser titular en el decisiu partit de tornada de la final del play-off contra l'Elx (0-1) arran de la lesió de Gerard Gumbau durant l'escalfament. En total, Diamanka ha jugat 28 partits vestit de blanc-i-vermell entre totes les competicions.