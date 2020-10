L'experiència de Luna per reforçar la línia defensiva

Pentinats tots els serrells possibles i amb tot ben lligat, el Girona es posava ahir les piles ben aviat per anunciar a les deu del matí el fitxatge d'Antonio Luna. Feia un parell de dies que el seu futur es vinculava amb l'equip de Montilivi després que el lateral rescindís el contracte que l'unia al Llevant i es quedés d'aquesta manera sense equip. De 29 anys, aterra al vestidor blanc-i-vermell per aportar experiència i apuntalar una zona, la defensiva, que ha quedat pràcticament vista per a sentència sempre i quan no es produeixi alguna sortida.

Luna és la setena incorporació després de les arribades d'Arijanet Muric, Yan Couto, Jordi Calavera, Enric Franquesa, Monchu i Pablo Moreno. No pas l'última cara nova, ni de bon tros, perquè a la plantilla encara li manquen algunes peces per afrontar amb garanties una temporada que s'iniciava el passat dissabte amb mal peu, tot perdent al Molinón.

Sense Brian Oliván ni Johan Mojica, aquest últim cedit a l'Atalanta italià, la direcció esportiva ha hagut de refer per complet el lateral esquerre. Després que Franquesa arribés cedit pel Vila-real, ara és el torn d'Antonio Luna, que ve lliure i ha signat per una temporada amb una més opcional. Acumula 125 partits a Primera amb Sevilla, Almeria, Mallorca, Eibar i Llevant, i alguna aventura a l'estranger (Aston Villa i La Spezia, perquè amb l'Hellas no va jugar) i la recent etapa al Rayo, a Segona. Amb el seu fitxatge es descarta per tant l'arribada de David Juncà, una de les opcions que finalment no han fructificat.