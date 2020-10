Kosovo i l'Uruguai citen Muric i Stuani, que no podran jugar a Leganés

Problemes per a Francisco Rodríguez. El tècnic del Girona va conèixer abans-d'ahir que no podria comptar amb Jonas Ramalho per jugar el dia 12 al camp del Leganés. El defensa ha estat citat per primer cop per Angola i serà baixa. Ara bé, els maldecaps creixen al preparador andalús, que tampoc podrà disposar d'Arijanet Muric ni de Cristhian Stuani -en cas que no es mogui de Montilivi abans de dilluns a mitjanit- pel duel contra un dels grans favorits. El porter va conèixer ahir a la tarda que figurava a la convocatòria de Kosovo pel triple enfrontament contra Macedònia, Eslovènia i Grècia, i això farà que es perdi el partit a Leganés. El Girona també tindrà la baixa aquell dia de Cristhian Stuani, que, també, va ser inclòs definitivament a la llista pels partits de l'Uruguai contra Xile i l'Equador. Amb qui sí que podrà comptar Francisco és amb Valery Fernández, que no ha estat inclòs a la convocatòria de la sub21.