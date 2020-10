Jairo Izquierdo fa les maletes i se'n va cedit al Cadis

Segona operació del dia a Montilivi i nova baixa, que deixa de moment la plantilla amb ben pocs efectius. Es tracta de la cessió de Jairo Izquierdo, que se'n va al Cadis, on ja hi va estar ara fa dues temporades, també prestat per l'entitat de Montilivi.

Amb 41 partits com a blanc-i-vermell, 39 d'ells la passada temporada i els dos de l'actual, el futbolista canari no entra tampoc en els plans de Francisco i de la direcció esportiva. Jairo ja va vestir la samarreta del conjunt gadità a la Segona Divisió, amb 34 aparicions el curs 18/19. Aquest cop ho farà per tenir minuts a Primera sota les ordres d'Álvaro Cervera, que el coneix molt bé.

Fitxat l'estiu del 2018 procedent de l'Extremadura, el jugador té contracte amb el Girona fins el 30 de juny del 2022.