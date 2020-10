Stuani, lesionat, no jugarà amb l'Uruguai

Cristhian Stuani no jugarà per lesió el doble compromís amb la seva selecció contra Xile i l'Equador de les eliminatòries sudamericanes pel Mundial de Qatar 2022. La Federació uruguaiana ha anunciat aquesta nit que Stuani pateix un problema física al genoll i era substituït per Diego Rossi (Los Angeles). Stuani pateix un procés inflamatori al genoll que s'haurà de tractar amb analgèsics i repòs. Ni el club ni l'Uruguai han indicat el termini de recuperació del davanter que, havia de ser baixa dilluns que ve pel partit contra el Leganés.