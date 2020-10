El Girona B s'apunta el derbi contra el Figueres en el seu debut a Tercera

A part del Peralada I el Banyoles que jugaven fora, la Tercera Divisió s'ha estrenat a les comarques gironines amb un emocionant derbi entre el Figueres i el Girona B. Una rivalitat històrica que s'ha tornat a reviure aquesta tarda a Vilatenim, on s'hi han apropat uns 600 espectadors que han complert l'estricte protocol marcat pel club. Cadascú ha hagut d'omplir un formulari de responsabilitat, s'ha pres la temperatura, sempre amb la mascareta i respectant la distància mínima de seguretat amb tres seients pel mig. Els gironins han debutat a la categoria amb un triomf (0-3) gràcies als gols de Turmo, Joel Priego i Pachón, en un partit en el qual els blanc-i-blaus han fet mèrits per veure porteria.

La primera part ha sigut molt igualada, amb ocasions per ambdós conjunts. Els d'Axel Vizuete han tingut la més clara amb un xut del Ferran López que s'ha estavellat incomprensiblement al pal. El capità s'ha quedat sol davant del porter Andrés Díez, després que Kemo Cissé avancés la defensa blanc-i-blava i li donés una assistència però ha acabat perdonant. Per la seva part, el Figueres s'ha deixat guiar per Marc Medina i Jorge Torres, amb un cacau al pal i un altre al travesser respectivament. S'ha arribat al descans amb el marcador a zero.

A la segona, s'ha seguit el mateix guió. Aquest cop, però, han sigut els de Javi Salamero qui més han avisat a porteria. Primer una doble ocasió que ha sortit de les botes de Pol Tarrenchs i Ivan Vidal. Després, Medina ha tingut una rematada de cap al travesser i Pepu Soler provat sort des de la frontal amb un cacau directe a les mans de Morillas. No poder-les materialitzar els ha passat facutra. I és que Turmo ha obert la llauna amb un gol al minut 68, mentre que tres minuts després seria Joel Priego qui marcaria el segon amb una rematada després de rebre una centrada de falta per Ferran. Un cop dur per als locals que donaria ales al filial Gironí. Àlex Pachón ha fet el tercer gol.

FITXA TÈCNICA

Figueres: Andrés Díez, Pol Tarrenchs, Gallo, Pepu Soler, Ivan Vidal, Marc Bech (Abel, min. 73), Jorge Torres, Pol Bastidas, Marc Medina, Pol Gómez i Valverde (Ousman, min. 73).

Girona: Morillas, Eppy, Toni Gamell, Dan Coll, Àlex Pachón (Sergi Benítez, min. 86), Joel Priego (Suli Cámara, min. 83), Ferran López (Jandro, min. 86), Monjonell, Guillem, Ramon Terrats i Kemo Cissé (Turmo, min. 58).

Gols: 0-1: min. 68, Turmo; 0-2, min: 71, Joel Priego; 0-3: min. 84, Àlex Pachón.

Àrbitre: Robas Bondia. Ha amonestat Jorge Torres, Pol Bastidas (Figueres); (Girona B).

Estadi: Vilatenim, 600 espectadors