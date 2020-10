«Marxo enfadat, l'expulsió és una equivocació que no ens podem permetre»

Francisco Rodríguez és d'aquells entrenadors francs, que parlen clar i no s'estan de romanços. A l'Anxo Carro se'l veia enfadat i així va ser. Pel què i pel com. Si es va arribar a la «pitjor última mitja hora» des que dirigeix el Girona va ser, sobretot, per culpa de la «innecessària» expulsió d'Antonio Luna, cosa que va provocar «una situació que no ens podem permetre» i que comportarà «conseqüències».



expulsió de luna



«Fins al minut de l'expulsió el partit estava totalment controlat. Érem superiors, teníem el domini i també les aproximacions. El pla estava sortint a la perfecció. La jugada no sé si era o no vermella. Si és merescuda, és clar que és una equivocació d'en Luna. Pel minut que era i perquè la pilota estava al mig del camp. No era necessària. Això ha tornat a provocar una situació que l'equip ara mateix no està preparat per aguantar».



pla al segon temps



«El que volia era muntar una línia defensiva de quatre jugadors i dos puntes que ens permetessin generar ocasions. Amb un mig del camp amb cames per aguantar. Hem interpretat bé el principi de la segona meitat, però el seu gol ha sigut una gerra d'aigua freda. Un pes que ens ha caigut al damunt. Després ja no hem tingut cap opció. Me'n vaig molt enfadat perquè no ens podem permetre situacions així. En el món professional, una expulsió tal com anava el partit ens fa molt de mal. Haurem de prendre mesures, perquè per coses així ens estan faltant punts».



ramalho a l'esquerra



«El Lugo és un equip que centra bona part de la seva estratègia en explotar el joc directe. El que volíem era donar profunditat amb els dos puntes que hem posat, no pas per dins. I tenir la línia ben ordenada al darrere. Per això no ha jugat l'Enric (Franquesa), no pas per cap altra cosa. Fins i tot podia haver-lo posat de carriler més tard, però no s'ha produït. Havíem preparat alguna cosa durant el descans que no ens ha sortit. Si el plantejament no ha funcionat és responsabilitat meva».



el pitjor partit?



«Ha sigut la pitjor última mitja hora del Girona i per això me'n vaig fomut d'aquí. Aquest no és l'equip que volem. Ells s'han sentit molt còmodes. Marxem cap a casa amb un marcador que fa mal. Però tornem a tenir un partit el dissabte i a Castelló haurem de competir, no ens queda pas cap altra opció».



el lugo



«El Lugo actual no és massa diferent al d'en Juanfran, que ja estava fent bons partits. Però repeteixo, la primera meitat l'hem dominat bastant. Ells quan s'han sentit còmodes ha sigut a la darrera mitja hora. Ho han fet molt bé, però perquè ja estàvem amb els braços caiguts i sense forces per anar a pressionar».



el partit d'ibra



«En la mateixa línia que l'equip. Ha fet una primera meitat ordenada, sabent que havia de fer. Al segon temps ha comès bastants errors a l'hora de treure la pilota. Ha estat al nivell de tots, però per davant d'ells hi soc jo. Tots ho hem fet malament a la segona meitat. A partir de l'expulsió no hem sigut l'equip que hem de ser».

partit de castelló



«Important el partit de Castelló? També ho era aquest perquè volíem guanyar. És un cop dur, com totes les derrotes. I les que vindran, perquè n'hi haurà més. Hem d'aprendre dels errors i no ser pessimistes. Seré optimista amb l'equip que tinc i malgrat estar fomuts anirem a Castelló a guanyar».