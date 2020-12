Els mateixos punts però sensacions diferents

La victòria contra el Logronyès va fer que l'afició se n'anés a dormir ben contenta i passi aquest cap de setmana pendent, potser per primera vegada de què fa l'Sporting, el Ponferradina o, fins i tot el Leganés, per començar a somiar. A Francisco no li agradarà de ben segur però la realitat és que aquest Girona 2020-21 ha posat fil a l'agulla i fa tres jornades que ha començat el pinyó fix. Tres victòries seguides que han deixat l'equip amb 27 punts. Una xifra segurament correcta per a un club amb la història recent del Girona però extraordinària si es té en compte tot el que ha hagut de superar aquests darrers mesos.

El tècnic andalús ha tingut molts maldecaps per completar convocatòries i en forces partits ha hagut de recórrer a joves del filial perquè no tenia més efectius. Tot i aquestes penúries, a còpia de molta implicació i actitud, entre altres factors, el Girona s'ha situat amb 27 punts. Sí, els mateixos que tenia el super-Girona del límit salarial de rècord de la temporada passada. Llavors, Juan Carlos Unzué ja havia estat destituït i l'equip de Pep Lluís Martí semblava que redreçava el rumb erràtic de les primeres jornades. Els gironins signen el mateix balanç de partits que el curs passat: 8 victòries, 3 empats i 6 derrotes. Això sí, la temporada passada, l'equip era cinquè, en llocs de play-off, a només dos punts de l'ascens directe que marcava l'Almeria. Enguany, tot és molt més car i l'Espanyol, segon classificat, és a 9 punts de distància. El Girona del curs passat es mostrava una mica més fràgil defensivament (18 gols encaixats) que l´actual, que n´ha rebut 14 gols. En atac, comptar amb Stuani va permetre marcar 22 gols, pels 15 d´ara.

El Girona ha de rebre el Rayo i el Sabadell i visitar Tenerife i Ponferrada abans de tancar la primera volta. Dotze punts en joc que poden acabar d'impulsar l'equip encara més amunt, mantenir-lo en aquesta bona situació actual o bé rebaixar el grau d'aspiracions que es fixa l'entorn. En les quatre últimes jornades de la primera volta de la temporada passada, l'equip va sumar 4 punts de 12 possibles amb un triomf contra el Lugo (3-1), un empat agredolç a Saragossa (3-3) i dues rebolcades contra Mirandés (0-3) i Numància (2-0) que van frenar l'escalada dels de Martí.

El tècnic balear no va saber trobar la fórmula per fer rutllar el Girona tampoc després del confinament i els mals resultats van fer que la direcció esportiva el destituís i contractés Francisco al juliol per assegurar el play-off.